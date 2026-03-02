Arina Sabalenka vodilna na lestvici WTA, Kaja Juvan 92.

Beloruska teniška zvezdnica Arina Sabalenka še naprej prepričljivo vodi na lestvici WTA. Na vrhu ima pred drugouvrščeno Poljakinjo Igo Swiatek še naprej 3087 točk naskoka. Najboljša Slovenka je Kaja Juvan, ki je 92. igralka sveta.

V prvi deseterici ni prišlo do sprememb, drugače pa utegne biti čez dva tedna ob naslednji posodobitvi lestvice, saj bo na vrsti močan turnir WTA 1000 v Indian Wellsu, ki se bo končal 15. marca.

Od Slovenk je najvišje uvrščena Kaja Juvan, ki je po izpadu v drugem krogu Austina pridobila eno mesto in je zdaj 92. Danes jo v Indian Wellsu čaka prvi krog kvalifikacij, okoli polnoči se bo pomerila z Američanko Akasho Urhobo (315. WTA).

Šest mest je po polfinalu turnirja nižje ravni WTA 125 v turški Antalyi pridobila Veronika Erjavec. Zdaj je 102. igralka sveta. Tamara Zidanšek je 148.

Prav Erjavec in Zidanšek se bosta predvidoma v torek pomerili v prvem krogu še enega turnirja serije WTA 125 v Antalyi. Njun zadnji medsebojni obračun je v Cluju pred natanko mesecem dni prepričljivo dobila Zidanšek (6:1, 6:4), ki pa je prejšnji teden nastop v Antalyi odpovedala.

Lestvica WTA (2. marec): 1. (1) Arina Sabalenka (Blr) 10.675 2. (2) Iga Swiatek (Pol) 7588 3. (3) Jelena Ribakina (Kaz) 7253 4. (4) Coco Gauff (ZDA) 6803 5. (5) Jessica Pegula (ZDA) 6583 6. (6) Amanda Anisimova (ZDA) 6070 7. (7) Jasmine Paolini (Ita) 4232 8. (8) Mira Andrejeva (Rus) 4001 9. (9) Jelina Svitolina (Ukr) 3845 10. (10) Victoria Mboko (Kan) 3211 ... 92. (93) Kaja Juvan (Slo) 808 102. (108) Veronika Erjavec (Slo) 774 148. (149) Tamara Zidanšek (Slo) 507 298. (301) Polona Hercog (Slo) 219 377. (378) Dalila Jakupović (Slo) 167 499. (523) Pia Lovrič (Slo) 109

