STA

Ponedeljek,
2. 3. 2026,
8.56

Veronika Erjavec Kaja Juvan Arina Sabalenka Lestvica WTA

Lestvica WTA

Arina Sabalenka vodilna na lestvici WTA, Kaja Juvan 92.

Kaja Juvan, slovenska ženska teniška reprezentanca, pokal BJK | Kaja Juvan je z 92. mestom najvišje uvrščena Slovenka na teniški lestvici WTA. | Foto Tenis Slovenija

Kaja Juvan je z 92. mestom najvišje uvrščena Slovenka na teniški lestvici WTA.

Foto: Tenis Slovenija

Beloruska teniška zvezdnica Arina Sabalenka še naprej prepričljivo vodi na lestvici WTA. Na vrhu ima pred drugouvrščeno Poljakinjo Igo Swiatek še naprej 3087 točk naskoka. Najboljša Slovenka je Kaja Juvan, ki je 92. igralka sveta.

V prvi deseterici ni prišlo do sprememb, drugače pa utegne biti čez dva tedna ob naslednji posodobitvi lestvice, saj bo na vrsti močan turnir WTA 1000 v Indian Wellsu, ki se bo končal 15. marca.

Od Slovenk je najvišje uvrščena Kaja Juvan, ki je po izpadu v drugem krogu Austina pridobila eno mesto in je zdaj 92. Danes jo v Indian Wellsu čaka prvi krog kvalifikacij, okoli polnoči se bo pomerila z Američanko Akasho Urhobo (315. WTA).

Šest mest je po polfinalu turnirja nižje ravni WTA 125 v turški Antalyi pridobila Veronika Erjavec. Zdaj je 102. igralka sveta. Tamara Zidanšek je 148.

Prav Erjavec in Zidanšek se bosta predvidoma v torek pomerili v prvem krogu še enega turnirja serije WTA 125 v Antalyi. Njun zadnji medsebojni obračun je v Cluju pred natanko mesecem dni prepričljivo dobila Zidanšek (6:1, 6:4), ki pa je prejšnji teden nastop v Antalyi odpovedala.

Lestvica WTA (2.  marec):

  1.   (1) Arina Sabalenka (Blr)        10.675

  2.   (2) Iga Swiatek (Pol)              7588

  3.   (3) Jelena Ribakina (Kaz)          7253

  4.   (4) Coco Gauff (ZDA)               6803

  5.   (5) Jessica Pegula (ZDA)           6583

  6.   (6) Amanda Anisimova (ZDA)         6070

  7.   (7) Jasmine Paolini (Ita)          4232

  8.   (8) Mira Andrejeva (Rus)           4001

  9.   (9) Jelina Svitolina (Ukr)         3845

 10.  (10) Victoria Mboko (Kan)           3211

...

 92.  (93) Kaja Juvan (Slo)                808

102. (108) Veronika Erjavec (Slo)          774

148. (149) Tamara Zidanšek (Slo)           507

298. (301) Polona Hercog (Slo)             219

377. (378) Dalila Jakupović (Slo)          167

499. (523) Pia Lovrič (Slo)                109

Veronika Erjavec Kaja Juvan Arina Sabalenka Lestvica WTA
