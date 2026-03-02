Darderi v Čilu do petega naslova

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Ponedeljek,
2. 3. 2026,
6.53

Luciano Darderi | Luciano Darderi je zmagovalec teniškega turnirja serije ATP 250 v Santiagu. | Foto Guliverimage

Luciano Darderi je zmagovalec teniškega turnirja serije ATP 250 v Santiagu.

Foto: Guliverimage

Italijan Luciano Darderi je zmagovalec teniškega turnirja serije ATP 250 v glavnem mestu Čila Santiagu. Na turnirju z denarnim skladom nekaj manj kot 600.000 evrov je v finalu po uri in 49 minutah ugnal Nemca Yannicka Hanfmanna s 7:6 (6), 7:5. V mehiški Meridi je španska teniška igralka Cristina Bucsa zmagala na turnirju serije WTA 500 z nagradnim skladom nekaj več kot milijon evrov.

Za 24-letnega Luciana Darderija, 21. na lestvici ATP, je bila to peta turnirska zmaga, dobil je vse finalne obračune z izjemo Buenos Airesa pred nekaj tedni, ko je izgubil proti Argentincu Franciscu Cerundolu.

Štiriintridesetletni Hanfmann na drugi strani še naprej čaka na svojo prvo lovoriko na turneji. Doslej je trikrat igral v finalu, vsakič na pesku, a tako v Gstaadu 2017, Kitzbühlu 2020 in Čilu ostal praznih rok.

Santiago de Chile, ATP 250 (593.005 evrov):
- finale:
Luciano Darderi (Ita/2) : Yannick Hanfmann (Nem) 7:6 (6), 7:5.

Cristina Bucsa do prvega naslova na turneji WTA

Španska teniška igralka Cristina Bucsa je zmagovalka turnirja serije WTA 500 v mehiški Meridi z nagradnim skladom nekaj več kot milijon evrov. V finalu je s 6:1, 4:6, 6:4 za prvi naslov v karieri ugnala poljsko predstavnico Magdaleno Frech.

Dobitnica brona na zadnjih olimpijskih igrah v konkurenci ženskih dvojic (Sara Sorribes Tormo) je bila v dvoboju dveh nepostavljenih 28-letnic na koncu boljša po dveh urah in 17 minutah.

Bucsa se je v drugem finalu na turneji WTA veselila prve lovorike, potem ko je novembra v Hongkongu izgubila proti kanadski najstnici Victorii Mboko.

Za Poljakinjo je bil to tretji finale na turneji, prvi po letu 2024, ko je najprej izgubila v Pragi in nato dobila turnir v prav tako mehiški Guadalajari.

WTA 500, Merida (1.022.040 evrov):
- finale:
Cristina Bucsa (Špa) : Magdalena Frech (Pol) 6:1, 4:6, 6:4.

