STA

Petek,
27. 2. 2026,
18.26

Teniški globus, 27. februar

Griekspoor presenetil Rubljova za finale proti Medvedjevu

Danil Medvedjev se bo v finalu Dubaja pomeril z Nizozemcem Tallonom Griekspoorom.

Danil Medvedjev se bo v finalu Dubaja pomeril z Nizozemcem Tallonom Griekspoorom.

Foto: Reuters

Rus Danil Medvedjev in Nizozemec Tallon Griekspoor sta finalista teniškega turnirja serije ATP 500 v Dubaju z nagradnim skladom nekaj več kot 2,8 milijona evrov. Za Medvedjeva bo sobotni finale 42. v karieri, za Griekspoora pa šesti.

Medvedjev je bil v prvem polfinalu prepričljivo boljši od Kanadčana Felixa Auger-Aliassima. Po uri in 24 minutah ga je ugnal s 6:4, 6:2. Za 30-letnega Moskovčana bo to 42. finale v karieri, lovil pa bo 23. lovoriko. Doslej še nikoli nobenega od turnirjev ni dobil dvakrat, v soboto pa bo imel priložnost, da to spremeni, potem ko je v Dubaju slavil pred tremi leti.

Takrat je v finalu ugnal rojaka Andreja Rubljova. Slednji tokrat ne bo stal nasproti svojemu rojaku, saj je v drugem polfinalu moral priznati premoč Griekspoorju.

Nizozemec je kljub manjšim težavam s stegensko mišico takoj po zdravniškem odmoru prišel do odločilnega odvzema servisa v prvem nizu in ga dobil s 7:5, v drugem pa je bil od Rusa boljši v podaljšani igri, potem ko je v njej nadoknadil zaostanek z 2:5 in slavil z 8:6. Dvoboj je trajal uro in 41 minut.

Tallon Griekspoor | Foto: Reuters Tallon Griekspoor Foto: Reuters

Za Griekspoorja bo sobotni finale šesti v karieri, doslej pa je osvojil tri lovorike. Nazadnje je bil najboljši na lanskem travnatem turnirju na Majorki.

Medvedjev bi se s turnirsko zmago v Dubaju po točkah znova zelo približal najboljši deseterici, višje od 11. mesta pa ne more. Griekspoor bo v ponedeljek na posodobljeni lestvici najmanj 24., z zmago pa bi izenačil svojo najvišjo uvrstitev doslej z 21. mestom.

ATP 500, Dubaj (2.807.301 evrov):

- polfinale:
Danil Medvedjev (Rus/3) - Felix Auger Aliassime (Kan/1) 6:4, 6:2;
Tallon Griekspoor (Niz) - Andrej Rubljov (Rus/5) 7:5, 7:6 (6).

