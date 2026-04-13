Trump nad papeža: Nisem oboževalec katoliškega voditelja. Grozljiv je.

Predsednik Donald Trump je v nedeljo zvečer ostro kritiziral papeža Leona XIV., obsodil njegovo stališče do iranske vojne in dejal, da je "grozljiv za zunanjo politiko", piše CNN.

"Ne maramo papeža, ki pravi, da je v redu imeti jedrsko orožje. /.../ Je človek, ki ne misli, da bi se morali igrati z državo, ki si želi jedrsko orožje, da bi lahko razstrelila svet," je Trump povedal novinarjem in dodal: "Nisem oboževalec papeža Leona."

Papež Trumpove grožnje označil za "resnično nesprejemljive"

Leon, prvi ameriški papež, postaja vse glasnejši glede vojne ZDA in Izraela z Iranom, prejšnji teden pa je Trumpovo retoriko in grožnje iranskemu ljudstvu obsodil za "resnično nesprejemljive".

Ta komentar je papež podal po Trumpovi grožnji, da bo "nocoj umrla cela civilizacija". To je Trump izrekel v urah pred sklenitvijo dvotedenskega premirja z Iranom.

Papež: Jezus je kralj miru, ki zavrača vojno

Tako Trump kot njegov obrambni minister Pete Hegseth sta se med vojno v javnih sporočilih sklicevala na Boga, Hegseth pa je vojna prizadevanja označil za božansko podprta in celo uporabil svetopisemsko utemeljitev.

Papež Leon se je tej ideji uprl. "Jezus je kralj miru, ki zavrača vojno in ga nihče ne more uporabiti za opravičevanje vojne," je dejal na cvetno nedeljo. "Ne posluša molitev tistih, ki vodijo vojno, ampak jih zavrača."

Trump: Papež je grozen za zunanjo politiko

Trump je pripombe o papežu v ​​nedeljo zvečer objavil na družbenem omrežju Truth Social. "Papež Leon je šibek glede kriminala in grozen za zunanjo politiko," je zapisal Trump ter nadaljeval, da si ne želi papeža, ki meni, da je v redu, da ima Iran jedrsko orožje, in papeža, ki meni, da je "grozljivo, da je Amerika napadla Venezuelo".

Po ameriški operaciji zajetja venezuelskega voditelja Nicolása Madura januarja je papež pozval k spoštovanju "volje venezuelskega ljudstva" in k vrnitvi stabilnosti v državi. "Ne želim papeža, ki kritizira predsednika Združenih držav," je dejal Trump.

Predsednik je nadaljeval, da Leon "ni bil na nobenem seznamu za papeža in da ga je tja postavila Cerkev le zato, ker je bil Američan in ker so mislili, da bo to najboljši način za ravnanje s predsednikom Donaldom J. Trumpom".