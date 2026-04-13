Dolgoletni madžarski premier Viktor Orban je po 16 letih na oblasti priznal poraz na parlamentarnih volitvah. Zmagovalec volitev je postal njegov izzivalec Peter Magyar, ki naj bi s svojo stranko Tisza osvojil ustavno večino v parlamentu.

Po skoraj vseh preštetih glasovih je Magyarjeva lista prejela okoli 138 od skupno 199 sedežev, kar pomeni dovolj veliko večino za samostojno sprejemanje ključnih reform. Orbanova stranka Fidesz naj bi osvojila približno 55 mandatov.

Konec dolgoletne vladavine

Orban je v nagovoru podpornikom priznal poraz in dejal, da bo Fidesz "služil državi iz opozicije". S tem se končuje eno najdaljših političnih obdobij v sodobni Evropi, zaznamovano z močno centralizacijo oblasti, spori z Evropsko unijo in očitki o spodkopavanju pravne države, piše Politico.

Magyar je v zmagovalnem govoru poudaril, da so "Madžari izbrali Evropo" ter obljubil začetek političnih in gospodarskih reform. Ob tem je pozval k odstopu predstavnikov prejšnje oblasti v državnih institucijah.

Peter Magyar bo moral v prihodnjih tednih oblikovati vlado in začeti uresničevati napovedane reforme.

Zmagovalci madžarskih volitev



Med zmagovalce madžarskih volitev analitiki uvrščajo več političnih in družbenih skupin, tako znotraj kot zunaj države.



Evropska unija

Glavna institucionalna zmagovalca sta predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Z odhodom Viktor Orban izgubljata enega največjih kritikov v EU, ki je pogosto uporabljal veto pri ključnih odločitvah, med drugim tudi pri finančni pomoči Ukrajini, ter večkrat blokiral evropske pobude. Orban je bil v Bruslju znan kot izrazit evroskeptik in nasprotnik več skupnih politik EU, zato njegov politični odhod po mnenju analitikov krepi sposobnost EU za sprejemanje odločitev in izvajanje pravil.



Ukrajina (delno)

Tudi Ukrajina je med posrednimi zmagovalci, saj je Orban v preteklosti blokiral pomembne evropske finančne svežnje pomoči, vključno z več desetmilijardnim posojilom.



Mlajša generacija na Madžarskem

Pomemben dejavnik zmage je bila tudi mlajša populacija. Ankete so pokazale, da je velik delež mladih volivcev želel politično spremembo. Pred volitvami so v Budimpešti potekali množični protesti in koncerti, ki so privabili številne mlade, del katerih je celo razmišljal o odhodu iz države v primeru nove Orbanove zmage.



Novinarji in zdravniki

Med zmagovalce spadajo tudi neodvisni novinarji, ki so kljub omejitvam in visoki koncentraciji medijskega prostora (vlada naj bi nadzorovala velik del medijev) odigrali pomembno vlogo pri razkrivanju zlorab oblasti ter povezav med madžarskimi in ruskimi strukturami.



Zdravstveni sektor pa bi lahko pridobil zaradi napovedanega povečanja javnih vlaganj. Novi premier je obljubil približno milijardo evrov dodatnih sredstev letno, kar naj bi odpravilo dolgoletne težave, kot so pomanjkanje kadra, slaba infrastruktura in dolge čakalne vrste.

Poraženci madžarskih volitev



Med poraženci volitev se poleg političnega vrha na Madžarskem omenjajo tudi nekateri mednarodni akterji in domače interesne mreže, ki so bili tesno povezani z dosedanjo oblastjo.



Donald Trump in JD Vance

Med najbolj izpostavljenimi poraženci sta ameriški predsednik Donald Trump in podpredsednik JD Vance, ki sta javno podpirala ponovno izvolitev Viktorja Orbana.



Vance je celo obiskal Budimpešto in na shodu poudaril, da bo Orban zmagal, Trump pa mu je v zadnjih mesecih večkrat izrazil podporo. Kljub temu se je izkazalo, da politična podpora iz ZDA ni imela vpliva na izid volitev, kar je udarec za ameriško administracijo in njene evropske zaveznike.



Mreža Fidesz in povezani poslovni krogi

Poraz bo vplival tudi na poslovne in ideološke strukture, povezane z Orbanovo stranko Fidesz. Med njimi so različne konservativne organizacije, ki so bile financirane ali pod vplivom vlade, ter posamezni poslovneži z močnimi povezavami v državi.



Med omenjenimi so tudi podjetniki, ki so imeli v preteklosti privilegiran dostop do državnih projektov in evropskih sredstev. Z menjavo oblasti se pričakuje prestrukturiranje teh tokov in morebitna izguba vpliva.



Kremelj

Pomemben poraženec je tudi Rusija, natančneje predsednik Vladimir Putin. Orbanova vlada je v preteklosti veljala za enega redkih zaveznikov Moskve znotraj EU. Po poročilih medijev so obstajali tesni stiki med Budimpešto in Moskvo, vključno z rednimi stiki med zunanjima ministroma in domnevnimi razpravami o notranjih zadevah EU. Z izgubo Orbana Rusija izgublja vplivnega partnerja znotraj Evropske unije.



Evropska skrajna desnica

Med poraženci so tudi evropska desna populistična gibanja, kjer je imel Orban pomembno vlogo kot ena ključnih oseb. Bil je eden vodilnih obrazov politične skupine Patriots for Europe, ki združuje več nacionalističnih strank v EU. Njegov poraz pomeni oslabitev te politične smeri v evropskih institucijah in tudi izgubo zaveznika za posamezne voditelje, kot je italijanska premierka Giorgia Meloni, ki je z njim sodelovala pri oblikovanju političnih stališč v Bruslju.

Ključna vloga gospodarstva

Analitiki ocenjujejo, da so volitve odločili predvsem notranjepolitični dejavniki, zlasti gospodarsko stanje v državi. Volivce so najbolj skrbeli visoka inflacija, življenjski stroški, dostop do zdravstvenih storitev in splošno stanje javnih storitev.

Magyar je svojo kampanjo gradil prav na teh temah ter opozarjal na korupcijo in domnevno neučinkovito upravljanje države v času Orbnove vlade. Njegova sporočila so dosegla širok krog volivcev, vključno z delom tradicionalnih podpornikov Fidesza.

Odzivi v Evropi

Volilni izid je sprožil odmevne odzive tudi v evropski politiki. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je rezultat označila kot "izbiro za Evropo" in poudarila, da bo Evropska unija s tem postala močnejša. Orban je bil v preteklih letih pogosto v sporu z Brusljem, med drugim zaradi vprašanj vladavine prava in blokiranja skupnih odločitev, vključno s finančno pomočjo Ukrajini.

Hungary has chosen Europe.



Europe has always chosen Hungary.



A country reclaims its European path.



The Union grows stronger.



Magyarország Európát választotta.



Európa mindig Magyarországot választotta.



Egy ország visszatér az európai útjára.



Az Unió erősebbé válik. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 12, 2026

Ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski je Magyarju že čestital in izrazil pripravljenost za nadaljnje sodelovanje. Kljub temu novi madžarski voditelj ostaja previden glede nekaterih vprašanj, kot sta vojaška pomoč Ukrajini in njeno hitro približevanje Evropski uniji.

Spremembe tudi na notranjem političnem parketu

Magyar je napovedal tudi boj proti korupciji in ustanovitev posebnih organov za preiskovanje domnevnih zlorab javnih sredstev. Po lastnih besedah želi Madžarsko preoblikovati v "moderno evropsko državo".

Po drugi strani lahko pričakujemo preoblikovanje razmerij moči v gospodarstvu, saj bi lahko podjetniki, povezani s prejšnjo oblastjo, izgubili privilegiran dostop do državnih projektov in evropskih sredstev.

Poraz Orbana pomeni tudi spremembo v evropskem političnem ravnotežju. Madžarska je bila pod njegovim vodstvom pomemben glas suverenističnih in desnih gibanj v Evropi ter pomemben sogovornik Rusije.

Ruski predsednik Vladimir Putin s tem izgublja enega ključnih zaveznikov znotraj EU, medtem ko se lahko odnosi med Budimpešto in Brusljem v prihodnje izboljšajo, še piše Politico.