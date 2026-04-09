Četrtek, 9. 4. 2026, 16.30
1 ura, 10 minut
Teniški globus, 9. april
Auger-Aliassime po predaji Ruuda v četrtfinale
V tretjem krogu ATP turnirja v Monte Carlu se je Kanadčan Felix Auger-Aliassime po predaji Norvežana Casperja Ruuda prebil v četrtfinale.
ATP 1000, Monte Carlo (6.309.095 evrov):
- 3. krog/osmina finala:
Joao Fonseca (Bra) - Matteo Berrettini (Ita) 6:3, 6:2;
Alexander Zverev (Nem/3) - Zizou Bergs (Bel) 6:2, 7:5;
Felix Auger-Aliassime (Kan/6) - Casper Ruud (Nor/9) 7:5, 2:2 predaja;
Jannik Sinner (Ita/2) - Tomaš Machač (Češ) 6:1, 6:7 (3), 6:3;
Aleksander Bublik (Kaz/8) - Jiri Lehečka (Češ/11) 6:2, 7:5;
WTA 500, Linz (1.045.421 evrov):
- 2. krog:
Donna Vekić (Hrv) - Anhelina Kalinina (Ukr) brez boja.