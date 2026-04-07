Slovenke trenirajo v Portorožu, Španke brez svoje najboljše igralke

V Portorožu bo v petek in soboto finalni dvoboj kvalifikacij za nastop na zaključnem turnirju pokala BJK. Tekmice Slovenk so Španke, ki so na Obalo prišle brez svoje najboljše igralke Cristine Bucse. Slovenija bo v TC Portorož nastopila v najmočnejši zasedbi, so sporočili iz Teniške zveze Slovenija.

Za Slovenijo bodo igrale Veronika Erjavec (99. WTA), Kaja Juvan (105. WTA), Tamara Zidanšek (128. WTA), Dalila Jakupović (379. WTA), Nika Radišić (798. WTA) in Alja Senica (949. WTA).

Špansko reprezentanco, ki je na lestvici pokala Billie Jean King trenutno peta na svetu, petkrat pa je tudi zmagala v tem tekmovanju (nazadnje leta 1998), vodi nekdanja vrhunska igralka Carla Suarez Navarro. V ekipi so Kaitlin Quevedo (127. WTA), Leyre Romero Gormaz (175. WTA), Guiomar Maristany Zuleta de Reales (180. WTA), Aliona Bolsova (243. WTA) in Sara Sorribes Tormo (525. WTA).

Od Slovenk je letos največ dvobojev odigrala Zidanšek, ki je na turnirju v Turčiji nastopila v finalu, v polfinalu pa je takrat premagala Erjavec, s katero sta se letos srečali že trikrat. Zanimivo, letos je premagala tudi Sorribes Tormo in Romero Gormaz. Na peščeni podlagi ima razmerje zmag in porazov 9:3.

"Vsem nam je jasno, kaj moramo narediti. Pripravile se bomo po najboljših močeh, da to tudi izpeljemo,"

"Španke poznamo zelo dobro, mislim, da prav vse v ekipi. Odigrale smo že veliko medsebojnih tekem, ne samo jaz, ampak tudi preostale igralke. Tukaj ni skrivnosti. So pa ekipna tekmovanja vedno nekaj posebnega, saj stvari potekajo drugače. Zaradi ekipnega duha in navijanja je vse nekoliko drugače. Vsem nam je jasno, kaj moramo narediti. Pripravile se bomo po najboljših močeh, da to tudi izpeljemo. Sprva je bila prijavljena tudi Cristina Bucșa, ki je zdaj ni. Na papirju je to morda nekoliko lažje, a vseeno moramo vsako tekmo vzeti resno in iti korak za korakom," je misli v izjavi za Teniško zvezo Slovenije pred začetkom strnila Zidanšek.