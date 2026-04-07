Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Torek,
7. 4. 2026,
12.03

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Torek, 7. 4. 2026, 12.03

52 minut

Tenis, finalni dvoboj kvalifikacij za nastop na zaključnem turnirju pokala BJK

Slovenke trenirajo v Portorožu, Španke brez svoje najboljše igralke

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
tenis, BJK | Slovenke se pripravljajo na finalni dvoboj kvalifikacij proti Špankam.

Slovenke se pripravljajo na finalni dvoboj kvalifikacij proti Špankam.

Foto: Teniška zveza Slovenije

V Portorožu bo v petek in soboto finalni dvoboj kvalifikacij za nastop na zaključnem turnirju pokala BJK. Tekmice Slovenk so Španke, ki so na Obalo prišle brez svoje najboljše igralke Cristine Bucse. Slovenija bo v TC Portorož nastopila v najmočnejši zasedbi, so sporočili iz Teniške zveze Slovenija.

Za Slovenijo bodo igrale Veronika Erjavec (99. WTA), Kaja Juvan (105. WTA), Tamara Zidanšek (128. WTA), Dalila Jakupović (379. WTA), Nika Radišić (798. WTA) in Alja Senica (949. WTA).

Špansko reprezentanco, ki je na lestvici pokala Billie Jean King trenutno peta na svetu, petkrat pa je tudi zmagala v tem tekmovanju (nazadnje leta 1998), vodi nekdanja vrhunska igralka Carla Suarez Navarro. V ekipi so Kaitlin Quevedo (127. WTA), Leyre Romero Gormaz (175. WTA), Guiomar Maristany Zuleta de Reales (180. WTA), Aliona Bolsova (243. WTA) in Sara Sorribes Tormo (525. WTA).

Od Slovenk je letos največ dvobojev odigrala Zidanšek, ki je na turnirju v Turčiji nastopila v finalu, v polfinalu pa je takrat premagala Erjavec, s katero sta se letos srečali že trikrat. Zanimivo, letos je premagala tudi Sorribes Tormo in Romero Gormaz. Na peščeni podlagi ima razmerje zmag in porazov 9:3.

"Vsem nam je jasno, kaj moramo narediti. Pripravile se bomo po najboljših močeh, da to tudi izpeljemo," pravi Zidanšek. Foto: Aleš Fevžer

"Španke poznamo zelo dobro, mislim, da prav vse v ekipi. Odigrale smo že veliko medsebojnih tekem, ne samo jaz, ampak tudi preostale igralke. Tukaj ni skrivnosti. So pa ekipna tekmovanja vedno nekaj posebnega, saj stvari potekajo drugače. Zaradi ekipnega duha in navijanja je vse nekoliko drugače. Vsem nam je jasno, kaj moramo narediti. Pripravile se bomo po najboljših močeh, da to tudi izpeljemo. Sprva je bila prijavljena tudi Cristina Bucșa, ki je zdaj ni. Na papirju je to morda nekoliko lažje, a vseeno moramo vsako tekmo vzeti resno in iti korak za korakom," je misli v izjavi za Teniško zvezo Slovenije pred začetkom strnila Zidanšek.

Kaja Juvan Veronika Erjavec Tamara Zidanšek tenis Teniška zveza Slovenije
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Do 720 € prihranka s paketi Naj

