Demi Vollering najmočnejša, Urška Žigart tokrat tik za deseterico

Nizozemska kolesarka Demi Vollering je zmagovalka pete, 146 kilometrov dolge zahtevne etape kolesarske dirke po Italiji od Langaroneja do Sante Stafano di Cadoreja. V zaključku je imela Nizozemka v sprintu četverice več moči od vodilne v skupnem seštevku, rojakinje Anne Van der Breggen, Nemke Antinie Niedermaier in Kanadčanke Isabelle Holmgren. Urška Žigart (AG Insurance-Soudal Team) je z zaostankom 1:26 zasedla enajsto mesto, v skupnem je zdaj deseta.

Za Demi Vollering, zagotovo najbolj napadalno kolesarko v etapi, ki so jo kljub temu, da se ni končala na vrhu vzpona, imenovali za kraljevsko, je bila to 63. zmaga v karieri, a šele prva na dirki po Italiji.

S štirimi vzponi, prva dva sta bila prve kategorije, druga dva pa tretje, se je hrabro borila tudi edina slovenska predstavnica Urška Žigart. Na napade ni odgovarjala, nekajkrat je bilo videti, da bo zaostala, a je v svojem ritmu tekmice dohitela. Najmočnejših sicer ni mogla ujeti, je pa zasedla 11. mesto, za zmagovalko je zaostala minuto in 26 sekund.

Demi Vollering Foto: Ana Kovač

V skupnem seštevku ima Van der Breggen točno minuto prednosti pred Vollering, na tretjem mestu je z minuto in 24 sekund zaostanka Niedermaier. Žigart je izgubila eno mesto in je zdaj deseta, za vodilno zaostaja tri minute in 26 sekund.

Šesta etapa bo brez zahtevnejšega vzpona, dolga pa bo 160 kilometrov.

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