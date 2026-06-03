Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Š. L., STA

Sreda,
3. 6. 2026,
18.16

Osveženo pred

16 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Urška Žigart Giro d’Italia Women Demi Vollering

Sreda, 3. 6. 2026, 18.16

16 minut

Dirka po Italiji za ženske, 5. etapa

Demi Vollering najmočnejša, Urška Žigart tokrat tik za deseterico

Avtorji:
Š. L., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Urška Žigart | Urška Žigart je osvojila enajsto mesto. | Foto Ana Kovač

Urška Žigart je osvojila enajsto mesto.

Foto: Ana Kovač

Nizozemska kolesarka Demi Vollering je zmagovalka pete, 146 kilometrov dolge zahtevne etape kolesarske dirke po Italiji od Langaroneja do Sante Stafano di Cadoreja. V zaključku je imela Nizozemka v sprintu četverice več moči od vodilne v skupnem seštevku, rojakinje Anne Van der Breggen, Nemke Antinie Niedermaier in Kanadčanke Isabelle Holmgren. Urška Žigart (AG Insurance-Soudal Team) je z zaostankom 1:26 zasedla enajsto mesto, v skupnem je zdaj deseta.

Urška Žigart
Sportal Urška Žigart o spremembi: Manj se obremenjujem s tem, kaj si mislijo in počnejo drugi

Za Demi Vollering, zagotovo najbolj napadalno kolesarko v etapi, ki so jo kljub temu, da se ni končala na vrhu vzpona, imenovali za kraljevsko, je bila to 63. zmaga v karieri, a šele prva na dirki po Italiji.

S štirimi vzponi, prva dva sta bila prve kategorije, druga dva pa tretje, se je hrabro borila tudi edina slovenska predstavnica Urška Žigart. Na napade ni odgovarjala, nekajkrat je bilo videti, da bo zaostala, a je v svojem ritmu tekmice dohitela. Najmočnejših sicer ni mogla ujeti, je pa zasedla 11. mesto, za zmagovalko je zaostala minuto in 26 sekund.

Demi Vollering | Foto: Ana Kovač Demi Vollering Foto: Ana Kovač

V skupnem seštevku ima Van der Breggen točno minuto prednosti pred Vollering, na tretjem mestu je z minuto in 24 sekund zaostanka Niedermaier. Žigart je izgubila eno mesto in je zdaj deseta, za vodilno zaostaja tri minute in 26 sekund.

Šesta etapa bo brez zahtevnejšega vzpona, dolga pa bo 160 kilometrov.

Preberite še:

Urška Žigart
Sportal Urška Žigart po odlični predstavi na Giru napredovala za kar 22 mest!
Elisa Balsamo
Sportal Italijanka po treh etapah nepremagljiva, Žigart varno v cilju
Urška Žigart Giro d’Italia Women Demi Vollering
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.