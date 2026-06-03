Ženska padla v jašek na ulici: Mislila sem, da bom umrla #video

Nadzorne kamere v Riu de Janeiru so ujele grozljiv trenutek, ko je 31-letna ženska med hojo po ulici nenadoma mimo pokrova padla v jašek. Na pomoč ji je priskočil motorist, ki je videl, kaj se je zgodilo. Ko so Brazilko rešili, so jo odpeljali v bolnišnico, za lokalne medije pa je povedala, da je mislila, da bo umrla.

Kot je razvidno s posnetka, je 31-letna Brazilka Fabiana Rosa med hojo po ulici stopila na pokrov jaška, ki se je nenadoma odprl. Po padcu v jašek se je pokrov znova zaprl, zato je ostala ujeta pod pločnikom. Na pomoč ji je priskočil motorist, ki je videl, kaj se je zgodilo, pri reševanju pa so mu pomagali tudi mimoidoči. Skupaj so dvignili pokrov in ujeto žensko potegnili iz jaška.

Poškodbe glave, rok, nog, trupa in hrbta

Odpeljali so jo v bolnišnico v Riu de Janeiru, kjer so zdravniki ugotovili poškodbe glave, rok, nog, trupa in hrbta. "Mislila sem, da bom umrla. Voda mi je segala do prsnega koša, luknja pa je bila zelo globoka," je poškodovana povedala lokalnim medijem.

Po navedbah lokalnih oblasti se je pokrov jaška najverjetneje zrahljal, ker so pred tem opazili dva moška, ki sta ga poskušala ukrasti. Pokrov so zamenjali, zaradi incidenta pa preverili tudi varnost drugih jaškov po mestu.

Nesreča se je zgodila le nekaj tednov po tragičnem incidentu v New Yorku, v katerem je umrla 56-letna ženska, ki je padla v odprt jašek na Peti aveniji. Okoliščine incidenta oblasti še vedno preiskujejo.