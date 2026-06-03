Ti znaki horoskopa težko zaspijo, ker ne znajo umiriti misli

Medtem ko nekateri ljudje zaspijo takoj, ko se uležejo, pa pri nekaterih prav takrat misli postanejo najglasnejše. Ko se luči ugasnejo, začnejo analizirati pogovore in odločitve ter padejo v začarani krog, zaradi katerega ne morejo zaspati. To velja predvsem za štiri znake horoskopa.

Devica

Device imajo prirojeno potrebo, da analizirajo vse do zadnje podrobnosti. Pred spanjem začnejo razmišljati, ali so kaj narobe rekle, ali so se prav odločile in kaj jih čaka naslednji dan. Njihovi možgani se nikakor ne umirijo, ta potreba po nadzoru pa jih izčrpa.

Rak

Raki pred spanjem najpogosteje razmišljajo o ljudeh, ki jih imajo radi. Vrtijo si pretekle pogovore, analizirajo obnašanje drugih in pogosto čutijo intenzivneje, kot se je zdelo čez dan. Ko jih nekaj muči, tega nikakor ne morejo izpustiti iz svojih misli.

Škorpijon

Škorpijoni sicer delujejo hladnokrvno, a so njihove misli pred spanjem še kako intenzivne. Dolgo analizirajo odnose, nezaupanje v druge in stvari, ki jih čustveno obremenjujejo. Težko pozabijo, če jih je kaj prizadelo, pa čeprav se drugim zdi, da so to že preboleli.

Ribi

Ribe imajo izjemno bogat notranji svet, zato njihove misli pred spanjem tavajo zelo daleč. Ure in ure lahko razmišljajo o preteklosti, prihodnosti in scenarijih, ki se mogoče ne bodo nikoli zgodili. Prav takrat je njihova domišljija najaktivnejša.