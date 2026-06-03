Ko je LeBron James še pred prihodom Victorja Wembanyamaja v ligo NBA dejal, da ni samorog, ampak vesoljec, je sprožil ogromen val pričakovanj glede francoskega čudežnega dečka. In Wembanyama jih je upravičil. Postal je obraz San Antonio Spursov, najkoristnejši igralec finala zahodne konference in košarkar, ki lahko pri 22 letih teksaški klub popelje do novega naslova prvaka lige NBA. Pot do te stopnice pa je bila vse prej kot preprosta.

Liga NBA je s prihodom Victorja Wembanyamaja dobila košarkarja, kakršnega še ni imela. Visok je kar 224 centimetrov, navdušuje pa z gibljivostjo ob tej višini, vodenjem žoge kot branilec, zadevanjem za tri točke, igro pod košem in postavljanjem obrambnega zidu.

Čeprav je že imel tovrstne sposobnosti, je v ligo prišel z bremenom. O njem so govorili velikani lige NBA LeBron James, Kevin Durant, skavti, trenerji, analitiki, navijači, pravzaprav celoten košarkarski svet.

San Antonio Spursi so ga leta 2023 izbrali kot prvega na naboru in nemudoma začeli graditi ekipo okoli njega. V njegovih prvih dveh sezonah Spursi še zdaleč niso bili blizu vrha ne na Zahoda ne v končnici (osvojili so 13. oziroma 14. mesto), pravo eksplozijo pa smo dočakali v tej sezoni. Spursi so osvojili drugo mesto na Zahodu, v finalu zahodne konference na kolena spravili aktualne prvake, zdaj pa jih čaka veliki finale proti New York Knicksom (prva tekma bo v noči na četrtek).

LeBron ga ni označil za samoroga, ampak za vesoljca

V zadnjih letih so v ligi NBA številne posebne igralce označevali za samoroge. To so bili košarkarji, ki zaradi višine, tehnike in raznovrstnosti niso spadali v običajne okvire. Kristaps Porzingis je bil eden prvih, ki so mu prilepili to oznako. Kevin Durant je bil dokaz, da lahko visoki igralec igra kot branilec. Giannis Antetokounmpo je z močjo in višino spremenil način igre. Potem pa je prišel Wembanyama.

Victor Wembanyama in LeBron James, ki spoštuje francoskega košarkarja. Foto: Guliverimage

LeBron James je že pred njegovim prihodom v ligo NBA izjavil, da ni le samorog, ampak nekaj drugega: "Vesoljec." Poimenovanje se je hitro uveljavilo. Ne le zato, ker je to izrekel LeBron, ampak predvsem zato, ker je Francoz povsem drugačen tip igralca kot prej omenjeni visokorasli košarkarji. Povsod ga je dovolj, kar San Antonio Spursom daje posebno širino.

Prišel je kot projekt, postal vodja

A tudi največji talent potrebuje čas. Prvi dve sezoni v San Antoniu nista prinesli zgodbe o takojšnjem pohodu na vrh. Spursi so gradili ekipo, izgubljali, iskali pravo ravnotežje in se učili živeti z igralcem, ki zahteva drugačen košarkarski sistem. Pri Wembanyamaju je bilo ključno vprašanje, kako najti prave soigralce, ki bodo ob njem delovali in naredili ekipo konkurenčno za najvišje domete.

Znanje Gregga Popovicha je začel srkati že ob vstopu v ligo NBA. Foto: Guliverimage

Glede na velik zasuk v primerjavi s prejšnjo sezono so dobili rešitev hitreje, kot so si upali napovedati najbolj optimistični navijači Spursov.

San Antonio se je v tej sezoni prvič po letu 2014 prebil do finala lige NBA, Wembanyama pa je v finalu zahodne konference proti ekipi Oklahoma City Thunder postal najkoristnejši igralec serije. Na odločilni sedmi tekmi je dosegel 22 točk in sedem skokov, v celotni seriji pa v povprečju 27,3 točke, 10,9 skoka, 3,1 asistence, 1,4 ukradene žoge in 2,7 blokade na tekmo. To mu je uspelo pri vsega 22 letih in v prvi veliki končnici, v kateri je zaigral.

San Antonio dobro ve, kaj pomeni številka ena

V San Antoniu znajo graditi moštva za šampionski prstan. David Robinson je bil pred leti prvi pomembni steber, nato je prišel Tim Duncan in Spursi, za katere sta igrala tudi naša Rašo Nesterović (en naslov) in Beno Udrih (dva naslova), postal ena najstabilnejših ekip sodobne košarke v ligi NBA. Trener Gregg Popovich je zgradil prav posebno okolje, ki je prinašalo lovorike – nabralo se jih je kar pet.

Zdaj kaže, da bi lahko Spursi z Wembanyamajem šli v podobno smer, kar poudarjajo tudi veliki košarkarski strokovnjaki.

Čustveno dojema uspehe, kar je znak, da si želi priti na najvišjo stopničko. Foto: Guliverimage

Ko so Spursi leta 1999 v finalu premagali New York Knickse, je bil to začetek njihovega šampionskega obdobja. Zdaj, 27 let pozneje, se finale vrača v podobni podobi – San Antonio proti New Yorku. Na eni strani Jalen Brunson, igralec, ki je moral dokazovati, da ni le nekdanji Dončićev pomočnik, na drugi Wembanyama, igralec, ki mora upravičiti nekaj povsem drugega – pričakovanja, da bo nekoč najboljši na svetu.

Ta finale ima zato posebno simboliko. Knicksi lovijo prvi naslov po letu 1973, Spursi pa z novim obrazom iščejo pot nazaj na vrh, kjer so bili nazadnje v času Duncana, Robinsona, Tonyja Parkerja, Manuja Ginobilija in Popovicha.

Šport mu je bil položen v zibelko

Šport je pri Wembanyamajevih vseskozi prisoten in ima dolgo zgodovino. Mama Elodie je bila košarkarica in trenerka, oče Felix atlet, športno pot pa sta ubrala tudi Victorjeva brat in sestra. Starejša sestra Eve je profesionalna košarkarica in francoska reprezentantka v košarki tri na tri, mlajši brat Oscar pa po rokometnem začetku gradi košarkarsko pot v razvojnih selekcijah francoskega velikana Asvel.

Prav mama je imela pomembno vlogo pri njegovem košarkarskem razvoju. Ni ga učila le osnov igre, ampak tudi razumevanja, da talent ni cilj, temveč izhodišče. Pri Wembanyamaju se to vidi. Ne deluje kot igralec, ki bi bil zadovoljen s tem, da je nenavaden. V očeh se mu vidi, da ga žene želja po zmagovanju in da je pripravljen narediti vse za dosego cilja.

Ni šel le v telovadnico, ampak tudi med menihe na Kitajsko

Tudi njegov lanski obisk Kitajske zato ni deloval povsem naključno. Po zdravstvenih težavah in obdobju okrevanja se ni odločil za tradicionalne priprave na novo sezono, ampak se je podal v tempelj Šaolin v Žengžouju. Tam je bil v ospredju drugačen del priprave: meditacija, kung fu, tradicionalna kitajska medicina in iskanje notranjega ravnotežja.

Victor Wembanyama je v ligi NBA že bil bitke z Luko Dončićem. Foto: Guliverimage

Mentalno je želel biti pripravljen na največje trenutke v košarkarskem vsakdanu. Lep dokaz je bila prva tekma finala zahodne konference, ko so vodilni v ligi NBA nagrado MVP rednega dela sezone namenili Shaiu Gilgeousu-Alexandru, sam pa je sedel na klopi in gledal v tla. Po večminutnem šovu, ki so ga pozdravili navijači ekipe Oklahoma City Thunder, je sledil šov Wembanyamaja na parketu. Veliko predstavo za zmago po dveh podaljških je sklenil z 41 točkami, 24 skoki, tremi asistencami in ravno toliko blokadami.

Ni naključje, da se vse pogosteje govori tudi o njegovi glavi, ne le o višini. O tem, kako razmišlja, kako se pripravlja, kako se zna odmakniti od hrupa. Pri igralcu, ki ga je LeBron označil za vesoljca, je morda najbolj zanimivo prav to, da načrtno išče ravnotežje. Če se mu bo to obrestovalo že v finalu lige NBA proti New York Knicksom, bo San Antonio dobil novo potrditev, da ima v rokah igralca, s katerim lahko znova odpre pomembno poglavje svoje zgodovine.