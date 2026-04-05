Španski najstnik do prvenca, presenečenje v Charlestonu

Španec Rafael Jodar je zmagovalec turnirja ATP 250 v Marakešu. Devetnajstletni Španec, ki je igral šele na šestem turnirju ATP v karieri, je v finalu nadigral 17 let starejšega Argentinca Marca Trungellitija s 6:3 in 6:2. Ukrajinka Julija Starodubceva je pripravila presenečenje in preprečila ameriški obračun za naslov na turnirju WTA serije 500 v Charlestonu. Češka teniška igralka Marie Bouzkova in Madžarka Panna Udvardy sta finalistki teniškega turnirja WTA serije 250 na peščeni podlagi v Bogoti.

Za oba tenisača je bil to prvi finale v njunih karierah, oba pa se bosta lahko na novi razpredelnici pohvalila z najvišjima uvrstitvama doslej. Trungelliti bo s 117. mesta napredoval na 76., Jodar pa bo svojo pozicijo izboljšal za 32 mest, kar pomeni, da bo uvrščen med najboljših 60 igralcev na svetu.

Najstnik iz Madrida je letos debitiral v seriji ATP, tako da je bil zanj to šele šesti nastop na turnirjih ATP. V finalu je slavil po uri in 10 minutah igre.

V Kolumbiji v finalu Čehinja in Madžarka

Marie Bouzkova je bila v polfinalu boljša od Argentinke. Foto: Guliverimage Prva nosilka turnirja iz Češke Marie Bouzkova, ki zaseda 26. mesto na svetovni jakostni ženski teniški lestvici, se je uvrstila v svoj drugi finale na tem turnirju, potem ko je v sobotnem polfinalu premagala Argentinko Jazmin Ortenzi s 7:6 (5), 6:2. Bouzkova je bila finalistka v kolumbijski prestolnici pred dvema letoma, a ji ni uspelo osvojiti trofeje. V nedeljo bo igrala v svojem devetem finalu na turneji WTA in poskušala osvojiti karierni tretji naslov, prvega na turnirjih zunaj Češke. Oba naslova je namreč osvojila v Pragi, kjer je slavila v letih 2022 in 2025.

Tekmica češke igralke v finalnem obračunu med 27-letnicama bo Madžarka Panna Udvardy, 92. igralka sveta, ki je premagala domačo favoritinjo Emiliano Arango s 6:7 (6), 6:3, 7:6 (5) in s tem strla srca kolumbijskih navijačev. V zadnjem nizu je Kolumbijka vodila s 5:2 z dvema brejkoma prednosti, a je v naslednjih štirih igrah osvojila le dve točki. Vendar ji je uspelo dobiti podaljšano igro, a je bila vseeno boljša Madžarka in podaljšano igro v zadnjem nizu dobila s 7:5, s čimer se je uvrstila v prvi finale na turneji WTA.

Ameriško-ukrajinski obračun za naslov v Charlestonu

Za 26-letno Ukrajinko Julijo Starodubcevo bo to prvi finale v karieri na turnirjih WTA, potem ko se je na debiju na tem turnirju na peščeni podlagi z nagradnim skladom 2,08 milijona evrov uvrstila v prvi polfinale na turneji WTA. Povsem je prevladovala v polfinalu nad pet let starejšo Američanko. Madison Keys, nekdanja peta igralka sveta, trenutno zaseda 18. mesto na lestvici WTA, je bila favoritka v polfinalu proti 89. igralki sveta, ki še ni osvojila turnirja WTA. Ukrajinki je odvzela le pet iger. Američanka, ki je v Charlestonu že zmagala leta 2019, se ponaša z desetimi naslovi v posamični konkurenci, vključno z velikim naslovom za grand slam na odprtem prvenstvu Avstralije leta 2025. Bila je tudi finalistka OP ZDA leta 2017.

Julija Starodubceva bo nastopila prvič v finalu WTA turnirja. Foto: Guliverimage

V dvoboju za naslov bo Starodubceva prekrižala lopar z lansko prvakinjo tega turnirja Jessico Pegula, ki je v polfinalu premagala 18-letno Američanko srbskega porekla Ivo Jović s 6:4, 5:7, 6:3. Oče Jović je iz Leskovca, mama iz Splita. Za Pegulo bo to 22. finale na turneji WTA in drugi letos, potem ko je osvojila naslov na trdi podlagi v Dubaju, desetega v karieri. To bo sicer prvi dvoboj med Pegulo in Starodubcevo.

V finalu Houstona sin nekdanjega nogometaša

Roman Andres Burruchaga Foto: Guliverimage Osemindvajsetletni Američan Tommy Paul in 24-letni argentinski teniški igralec Roman Andres Burruchaga se bosta merila za naslov zmagovalca na turnirju ATP 250 na peščeni podlagi v Houstonu. Burruchaga je sin slavnega argentinskega nogometnega reprezentanta in svetovnega prvaka v nogometu iz leta 1986 Jorgeja Burruchage.

Burruchaga, ki na svetovni jakostni lestvici ATP zaseda 77. mesto, je v argentinskem polfinalnem dvoboju premagal rojaka Thiaga Tiranteja (83. igralec sveta) s 6:1, 6:1 in se prvič v karieri uvrstil v finale na turnirjih ATP. Dvoboj Burruchage in Tiranteja je bil precej kratek, zgolj 63 minut, in enosmeren, saj je Barruchaga tekmecu oddal le dve igri.

Ameriški obračun med Paulom in Francesom Tiafoejem, 18. igralcem sveta, pa je trajal dve uri in 45 minut igre. V ta čas niso vključili dvourne prekinitve zaradi dežja. Na koncu je zmagal 21. igralec sveta, ki je bil bolj zbran v podaljšani igri tretjega niza. Paul bo na turnirju v Houstonu prvič igral v finalu. To bo njegov prvi turnir na peščeni podlagi.

ATP 250, Marakeš (612.620 evrov):



Finale:

Rafael Jodar (Špa) - Marco Trungelliti (Arg) 6:3, 6:2.



WTA 250, Bogota (247.418 evrov):



Polfinale:

Marie Bouzkova (Češ/1) – Jazmin Ortenzi (Arg) 7:6 (5), 6:2

Panna Udvardy (Mad/8) – Emiliana Arango (Kol) 6:7 (6), 6:3, 7:6 (5)



WTA 500, Charleston (2,08 milijona evrov):



Polfinale:

Jessica Pegula (ZDA/1) – Iva Jović (ZDA/4) 6:4, 5:7, 6:3

Julija Starodubceva (Ukr) – Madison Keys (ZDA/5) 6:1, 6:4



ATP 250, Houston (610.908 evrov):



Polfinale:

Roman Andres Burruchaga (Arg) - Thiago Tirante (Arg) 6:1, 6:1;

Tommy Paul (ZDA/4) - Frances Tiafoe (ZDA/2) 7:5, 4:6, 7:6 (7).