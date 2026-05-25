Predčasno končal tekmo

V Argentini se bojijo najhujšega: Lionel Messi v težavah pred SP

Ž. L., STA

Lionel Messi | Lionel Messi je bil prisiljen zapustiti igrišče. | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Nogometni zvezdnik Lionel Messi je pred začetkom svetovnega prvenstva dodobra prestrašil navijače argentinske reprezentance. Tekmo v ligi MLS, na kateri je njegova ekipa Inter Miami premagala Philadelphia Union s 6:4, je zapustil v 73. minuti. Po izvedbi prostega strela je segel po nogi. Morebitna poškodba stegenske mišice je za zdaj izključena, pravijo v ZDA.

Potem ko je v prvem polčasu asistiral pri dveh od štirih golov Miamija, je bil Lionel Messi v 73. minuti prisiljen zapustiti igrišče. Zamenjal ga je Matteo Silvetti. Messi pa se je brez pomoči zdravniškega osebja odpravil naravnost v tunel in slačilnico.

Najbolj zaskrbljeni poročevalci so takoj pomislili na najslabši scenarij in poškodbo stegenske mišice oziroma zadnje lože. Messi, ki je nastopil na petih svetovnih prvenstvih, je dejal, da bo na turnirju igral le, če bo popolnoma zdrav. Argentina bo obrambo naslova svetovnega prvaka proti Alžiriji začela 16. junija.

"Kolikor vem, o poškodbi še ne moremo govoriti, podrobnega zdravniškega poročila sicer še nimamo, lahko pa potrdim, da smo ga zamenjali, ker je bil utrujen. Šlo je za utrujenost," je po tekmi dejal trener Miamija Guillermo Hoyos, poroča medijska mreža ESPN. "Razmere na igrišču so bile težke, ko si v dvomih, je vedno bolje preprečevati morebitno poškodbo, kot pa jo zdraviti, zato nismo želeli tvegati."

Tekma v Miamiju je postregla z novimi mejniki severnoameriške nogometne lige. Ljubitelji nogometa so lahko že v prvem polčasu videli osem golov, izid pa je bil poravnan 4:4. Miami je v drugem delu tekme, kljub močnemu dežju, prevzel nadzor in dosegel še dva gola za zmago.

