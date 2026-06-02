Kodeljevo znova diha za tenis, v Ljubljani močna slovenska zasedba

Na igriščih TD Slovan bo ta teden znova živahno, saj Ljubljana gosti tretji letošnji turnir serije WTT v Sloveniji. Po Litiji in Kranjski Gori se mednarodna teniška karavana zdaj seli na Kodeljevo, kjer bo v kvalifikacijah in glavnem delu turnirja nastopilo kar 19 slovenskih igralcev. Posebno zanimanje pa bo požel tudi nastop Aljaža Bedeneta, ki se vrača na igrišča Slovana, kjer je preživel del svoje teniške poti.

V središču pozornosti bo tudi trenutno najboljši slovenski igralec Bor Artnak, ki je pred kratkim slavil zmago na turnirju v Litiji, zdaj pa si želi še korak naprej narediti v Ljubljani. "Na Kodeljevem se na nek način počutim kot doma. Za TD Slovan nastopam v članski ligi in vedno se rad vrnem sem. Lani sem tukaj igral v polfinalu, letos pa si želim narediti še korak naprej," je povedal Artnak.

Veliko pozornosti bo požel tudi Aljaž Bedene, ki bo v konkurenci dvojic nastopil skupaj z mladim Joštom Pečovnikom. Bedene je ob vrnitvi na Slovan priznal, da ima na Kodeljevo številne lepe spomine. "Vedno je lepo vrniti se na igrišča, s katerimi te veže toliko spominov. Zelo me veseli, da bom igral skupaj z Joštom, saj gre za nadarjenega mladega igralca, ki si nabira pomembne izkušnje na profesionalni ravni," je povedal Bedene, ki meni, da so domači turnirji zelo pomembni za razvoj slovenskih igralcev.

"Kot domači igralec si vedno želiš čim več turnirjev v Sloveniji. Nastopati doma, pred domačimi gledalci, v znanem okolju, je velika prednost in obenem pomembna spodbuda za razvoj kariere. Upam, da bomo v prihodnje v Sloveniji gostili še več turnirjev višje ravni, morda tudi serijo Challenger," je še povedal Bedene, nekdaj 43. igralec sveta.

Da slovenski tenis dobiva pomembne priložnosti za razvoj, meni tudi predsednik Tenis Slovenije in glavni izvršni direktor družbe BTC Damjan Kralj. "Pred slovenskim tenisom je veliko priložnosti. Imamo nadarjene mlade igralce in igralke, ki potrebujejo podporo, ustrezne pogoje ter priložnosti za napredek. Želimo si, da bi tenis v Sloveniji doživel podoben razvojni zagon, kot smo mu bili priča v nekaterih drugih športih v zadnjih letih," je poudaril Kralj in ob tem izpostavil tudi pomen organizacije domačih turnirjev. "Kot podjetje smo močno povezani tako z Ljubljano kot tudi s širšim slovenskim prostorom, zato se nam zdi pomembno, da podpiramo dogodke, ki prispevajo k razvoju športa in ustvarjajo nove priložnosti za mlade športnike," je dodal.

Turnir BTC Slovan Ljubljana Open tako tudi letos prinaša pomembno priložnost za slovenski tenis, domači igralci pa bodo skušali pred ljubljanskim občinstvom pokazati, da ima Slovenija novo generacijo talentov, ki želi v prihodnjih letih narediti še večji korak naprej.

