Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Pe. M., STA

Sreda,
8. 4. 2026,
16.08

Osveženo pred

45 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
Matteo Berrettini tenis teniški globus

Teniški globus, 8. april

Mateo Berrettini "povozil" Danila Medvedjeva, Rus izgubil živce #video

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Danil Medvedjev | Danil Medvedjev je v dvoboju z Matteom Berettinijem povsem pogorel. Izgubil je z 0:6, 0:6. | Foto Reuters

Danil Medvedjev je v dvoboju z Matteom Berettinijem povsem pogorel. Izgubil je z 0:6, 0:6.

Foto: Reuters

Drugi krog turnirja ATP 1000 v Monte Carlu ne bo ostal v lepem spominu sedmemu nosilcu Danilu Medvedjevu. Proti Matteu Berrettiniju ni osvojil niti igre. Italijan ga je izločil po pičlih 49 minutah, Rus pa je med dvobojem izgubil živce in se znesel nad loparjem.

Veronika Erjavec
Sportal Slovenka bi si težko želela kaj boljšega

Berrettini se je na turnir uvrstil s posebnim povabilom, Medvedjev pa je bil sedmi nosilec, a je povsem pogorel. Frustracije je med dvobojem ob zaostanku z 0:6, 0:2, znesel nad loparjem. Večkrat je z njim udaril ob peščeno podlago, nato pa ga odnesel v smeti. Tudi izliv besa mu v nadaljevanju ni pomagal – izgubil je z dvakrat 0:6.

Tako se je Medvedjev ob zaostanku znesel nad loparjem:

Rus se je znesel nad loparjem. | Foto: Reuters

Poslovil se je še en ruski nosilec, Andrej Rubljov je s 4:6, 1:6 izgubil proti Belgijcu Zizouju Bergsu.

Tretji nosilec, Nemec Alexander Zverev, je Čilenca Cristiana Garina strl po preobratu s 4:6, 6:4, 7:5. Na podoben način je napredoval tudi Čeh Jiri Lehačka, ki je s 4:6, 7:6 (4), 6:3 premagal Čilenca Alejandra Tabila.

ATP 1000, Monte Carlo (6.309.095 evrov):

 2. krog:
Zizou Bergs (Bel) – Andrej Rubljov (Rus/13) 6:4, 6:1
Matteo Berrettini (Ita) – Danil Medvedjev (Rus/7) 6:0, 6:0
Jiri Lehečka (Češ/11) – Alejandro Tabilo (Čil) 4:6, 7:6 (4), 6:3
Alexander Zverev (Nem/3) – Cristian Garin (Čil) 4:6, 6:4, 7:5
Joao Fonseca (Bra) – Arthur Rinderknech (Fra) 7:5, 4:6, 6:3

WTA 500, Linz (1.045.421 evrov):

2. krog:
Elena Gabriela Ruse (Rom) – Dajana Jastremska (Ukr) 4:6, 6:4, 6:4

Matteo Berrettini tenis teniški globus
VEČ NOVIC
