Drugi krog turnirja ATP 1000 v Monte Carlu ne bo ostal v lepem spominu sedmemu nosilcu Danilu Medvedjevu. Proti Matteu Berrettiniju ni osvojil niti igre. Italijan ga je izločil po pičlih 49 minutah, Rus pa je med dvobojem izgubil živce in se znesel nad loparjem.

Berrettini se je na turnir uvrstil s posebnim povabilom, Medvedjev pa je bil sedmi nosilec, a je povsem pogorel. Frustracije je med dvobojem ob zaostanku z 0:6, 0:2, znesel nad loparjem. Večkrat je z njim udaril ob peščeno podlago, nato pa ga odnesel v smeti. Tudi izliv besa mu v nadaljevanju ni pomagal – izgubil je z dvakrat 0:6.

Tako se je Medvedjev ob zaostanku znesel nad loparjem:

Ha golpeado la raqueta 8 veces para luego tirarla con delicadeza a la basura 🤷‍♂️



0-6 0-6 ha perdido Medvedev contra Berrettini. pic.twitter.com/NIhunboEPN — David Orenes (@david_lrl) April 8, 2026

Rus se je znesel nad loparjem. Foto: Reuters

Poslovil se je še en ruski nosilec, Andrej Rubljov je s 4:6, 1:6 izgubil proti Belgijcu Zizouju Bergsu.

Tretji nosilec, Nemec Alexander Zverev, je Čilenca Cristiana Garina strl po preobratu s 4:6, 6:4, 7:5. Na podoben način je napredoval tudi Čeh Jiri Lehačka, ki je s 4:6, 7:6 (4), 6:3 premagal Čilenca Alejandra Tabila.