"Težko bi si želeli kaj boljšega, kot igrati ob morju na tem stadionu," je pred petkovim uvodnim obračunom v pokalu BJK proti Španiji povedala Veronika Erjavec, trenutno naša najbolje uvrščena igralka na lestvici WTA. Vzdušje v slovenski ekipi je pravo in že komaj čakajo, da se vse začne, medtem pa je špansko kapetanko Carlo Suarez Navarro nekoliko zmotilo igrišče.

Osrednje teniško igrišče v Portorožu je pripravljeno, vse bolj napeto pa je tudi ozračje, potem ko se v petek začne finale kvalifikacij za nastop na zaključnem turnirju pokala Billie Jean King (BJK), kjer bodo slovenska dekleta igrala proti Špankam.

Slovenska ekipa, ki jo vodi Maša Zec Peškirič, bo igrala v polni zasedbi, tako da bo imela slovenska kapetanka v Portorožu sladke skrbi. Na njeno povabilo so se namreč odzvale prav vse naše najboljše igralke. Za Slovenijo bodo igrale Veronika Erjavec (99. WTA), Kaja Juvan (105.), Tamara Zidanšek (128.), Dalila Jakupović (379.), Nika Radišić (798.) in Alja Senica (949.).

Foto: Katja Kodba/STA

Veronika si več ne bi mogla želeti

Slovenija in Španija se do zdaj v tem tekmovanju še nista srečali, a naše igralke imajo v letošnji sezoni že kar nekaj izkušenj s španskimi igralkami. Še bolj pa jih veseli, da imajo proti njim zelo dober izkupiček. To lahko slovenske igralke navdaja še z večjim navdihom.

Veronika Erjavec, trenutno naša najboljša igralka na lestvici WTA, je na novinarski konferenci povedala, da meni, da je v zelo dobri formi in da je v Portorožu opravila nekaj zelo dobrih treningov. "Okolje je odlično. Težko bi si želeli kaj boljšega, kot igrati ob morju na tem stadionu. Pripravljena sem, da se začne vse skupaj," je na začetku povedala 26-letna teniška igralka, ki je v nadaljevanju komentirala tudi stanje igrišča. Španska kapetanka Carla Suarez Navarro je namreč pred tem dejala, da bi bila lahko igrišča v nekoliko boljšem stanju.

Igrišče je po njenem mnenju v zelo dobrem stanju

"Mislim, da je igrišče za čas sezone povsem v redu oziroma po pričakovanjih. Zagotovo ne more biti tako utrjeno kot sredi poletja. Vidi se, da vsak dan delajo, in od nedelje je že veliko bolje. Glede na to, kje sem pred tem igrala, je tukaj zelo v redu."

Kaja Juvan Foto: Aleš Fevžer

Te dni v Portorožu zelo uživa tudi Kaja Juvan, saj ima na portoroška teniška igrišča spomine že od otroštva. "Vesela sem, da imamo spet priložnost igrati na osrednjem igrišču. Počutim se v redu, lepo je, da imamo tako močno ekipo, in odlično je preživeti nekaj časa s puncami. Pripravljamo se in upamo, da bosta dva odlična dneva," je povedala Juvan, ki na lestvici WTA zaseda 105. mesto.

Foto: B. B.

Sladke skrbi slovenske kapetanke

Besede naših dveh igralk je potrdila tudi Maša Zec Peškirič, kapetanka slovenske reprezentance. Razkrila je, da so imele dovolj časa, da so se dobro pripravile na nasprotnice, in vse skupaj komaj čakajo, da se v petek začne. "Mislim, da smo pripravljene. Ekipni duh je na zelo visoki ravni in vse se odlično razumemo. Res smo pripravljene na tekme," je na začetku povedala Zec Peškirič. Ta ima tokrat na voljo vse naše najboljše igralke.

"To so sladke skrbi in tudi kot ekipa zelo dobro sodelujemo. Odprto se pogovorimo in najdemo najboljšo rešitev za ekipo. Odločitev, ki jo sprejmem, potem ni tako težka." Tudi ona ne vidi težav z igrišči. "Če pravijo, da za njih niso tako dobra, je potem to bolje za nas. Do zdaj so res dobro delali na igriščih. Za nas so ga odlično pripravili."

Foto: B. B.

V španski reprezentanci je slika pred prvim petkovim obračunom nekoliko drugačna, saj je tik pred zdajci nastop odpovedala njihova najboljša teniška igralka Cristina Bucșa, trenutno 31. igralka sveta med posameznicami. To je za Španke, ki so v svoji zgodovini že petkrat osvojile ta prestižen turnir, lahko velik udarec.

Špansko reprezentanco bodo tako zastopale Kaitlin Quevedo (127. WTA), Leyre Romero Gormaz (175.), Guiomar Maristany Zuleta de Reales (180.), Aliona Bolsova (243.) in Sara Sorribes Tormo (525.), reprezentanco pa vodi Carla Suarez Navarro, nekdaj zelo uspešna teniška igralka.

"Igrišče bi lahko bilo boljše"

"Najpomembnejše mi je, da poskušam pomagati vsem svojim igralkam. V zadnjih mesecih so opravile res odlično delo, zato mislim, da so dobro pripravljene. Res je, da tukaj nimamo nekaterih pomembnih igralk, vendar s tem nimamo težav. Na to ne moremo vplivati, zato sem zadovoljna z igralkami, ki jih imamo tukaj. Mislim, da smo pripravljene in da bomo pripravljene ter da bomo ta konec tedna poskušale pokazati dober tenis," je na začetku povedala Suarez, ki pa se je v nadaljevanju obregnila ob igrišča.

Poudarila je, da zelo rade igrajo na peščenih igriščih in so jih vajene, a prvi dan igrišče ni bilo v najboljšem stanju in so ga morali še nekoliko urediti. "Vem, da gre za novo igrišče, običajno se tukaj igra na trdi podlagi, zdaj pa je peščeno. Ampak igrati moramo na podlagi, ki jo imamo. Če sem iskrena, bi bilo po mojem mnenju bolje, če bi na igrišču opravili še nekaj dodatnega dela, sicer pa je lepo. Ni sicer zelo veliko, je pa res lepo. Sicer dobro treniramo."

Spored tekem (Slovenija – Španija) Petek, 10. april – začetek ob 13. uri

(na sporedu sta dve tekmi posamezno) Sobota, 11. april – začetek ob 11. uri

(na sporedu sta tekma dvojic in tekma posamezno; nadaljnji potek je odvisen od rezultata)

Preberite še: