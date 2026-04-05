Jessica Pegula upravičila vlogo favoritinje v ZDA, preobrat Marie Bouzkova v Bogoti

Američanka Jessica Pegula je upravičila vlogo prve nosilke na turnirju WTA 500 v Charlestonu in drugo leto zapored postala zmagovalka več kot dva milijona evrov vrednega turnirja, Čehinja Marie Bouzkova pa je bila najboljša na peščeni podlagi v Bogoti v Kolumbiji. V Monte Carlu se je začel spektakel na pesku, na katerem nastopajo najboljši teniški igralci na svetu.

Za 32-letno Američanko Jessico Pegulo je bil to drugi naslov v Charlestonu in 11. lovorika WTA. Letos je bila najboljša že na turnirju v Dubaju. V finalu je po uri in 23 minutah igre ugnala Ukrajinko Julijo Starodubcevo s 6:2 in 6:2. Za 26-letno Ukrajinko je bil to prvi finale v karieri na turnirjih WTA.

Čehinja do preobrata v Kolumbiji

Prva nosilka turnirja v Bogoti, ki zaseda 26. mesto na svetovni jakostni ženski teniški lestvici, je v svojem drugem finalu na tem turnirju prišla do tretjega naslova v karieri.

Marie Bouzkova je osvojila tretjo lovoriko v karieri. Foto: Reuters

Marie Bouzkova, ki je bila v finalu v treh nizih boljša od Madžarke Panne Udvardy, 92. igralke sveta, je prejšnji lovoriki osvojila v Pragi (2022, 2025). Finale, za Madžarko je bil to prvi v karieri, je trajal skoraj tri ure.

WTA 500, Charleston (2,08 milijona evrov):



Finale:

Jessica Pegula (ZDA/1) - Julija Starodubceva (Ukr) 6:2, 6:2.



WTA 250, Bogota (247.418 evrov):



Finale:

Marie Bouzkova (Češ/1) - Panna Udvardy (Mad/8) 6:7 (7), 6:2, 6:2.



ATP 1000, Monte Carlo (6.309.095 evrov):



1. krog:

Cameron Norrie (VBr) - Miomir Kecmanović (Srb) 6:2, 4:6, 7:6 (0);

Gael Monfils (Fra) - Tallon Griekspoor (Niz) 6:7 (7), 6:1, 6:4;

Alejandro Tabilo (Čil) - Marton Fucsovics (Mad) 6:4, 6:3;

Ugo Humbert (Fra) - Moise Kouame (Fra) 6:3, 7:5;