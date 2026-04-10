"Okrevaj, kapetan," so v četrtek prek družbenih omrežij v hokejskem klubu Triglav Kranj zaželeli svojemu članu Mihi Ahačiču. Ta je že od 28. marca v bolnišnici, saj je na finalu Mednarodne hokejske lige (IHL) namreč doživel silno resen zdravstveni zaplet. Zdaj ga čaka dolgotrajno okrevanje.

"Med zadnjo finalno člansko tekmo v Beogradu, tik pred koncem, je Miha Ahačič zapustil dvorano – ne z lovoriko v rokah, ampak na poti v bolnišnico," so včeraj na Instagramu zapisali v HK Triglav Kranj. Ta zadnja članska tekma gorenjskega kluba je bila finale Mednarodne hokejske lige, v katerem so Triglavani po podaljšku s 4:3 premagali Crveno zvezdo in se veselili naslova prvakov s 3:1 v zmagah.

A slavje je bilo za kranjske hokejiste sladko-kislo. Proslavljali so brez kapetana Ahačiča. "Zdravniki so pri njem ugotovili možgansko krvavitev. Operacija ni bila potrebna, a pred njim je zahtevno in dolgotrajno okrevanje," so v klubu pojasnili včeraj. Zakaj so to sporočili šele zdaj? "Spoštovali smo željo po zasebnosti v najtežjih trenutkih. Prvi tedni so bili namenjeni zdravnikom, počitku in najbližjim – ne javnosti," pravijo. Miha Ahačič trenutno okreva v Ljubljani. "Celoten klub – igralci, trenerji, starši in navijači – smo ob njem. Držimo pesti in upamo, da se vrne še močnejši. Okrevaj, kapetan." Njihovim željam se pridružujemo tudi mi.

