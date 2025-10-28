Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pe. M.

Torek,
28. 10. 2025,
21.16

4 ure, 34 minut

HK Triglav Kranj HDD Jesenice hokejsko državno prvenstvo

Torek, 28. 10. 2025, 21.16

4 ure, 34 minut

Državno prvenstvo, II. del, 28. oktober

Jeseničani visoko premagali Triglavane

Pe. M.

HDD Jesenice | Jeseničani so visoko premagali Triglavane. | Foto Matias Demšar

Jeseničani so visoko premagali Triglavane.

Foto: Matias Demšar

Hokejisti HDD Jesenice so v sklopu drugega dela državnega hokejskega prvenstva gostili gorenjskega tekmeca HK Triglav Kranj in ga premagali s 7:0. Za železarje je to prva zmaga. Pod dva gola se je podpisal Erik Svetina, med strelci so bili tudi Aljaž Hrobat Plemelj, Martin Bohinc, David Stević, Gal Sodja Zalokar in Jaša Jenko.

HK Olimpija
Sportal Olimpija upravičila vlogo favorita

Tekmovanje, v katerem v tej sezoni igrajo HK Olimpija LJ, HDD Jesenice, HK Triglav Kranj, HK Slavija jr in HDK Maribor, je sestavljeno iz I. dela, II. dela in finala. 

Prvi del je že končan. Najboljša ekipa tega dela Triglav Kranj je napredovala v drugi del, v katerem sta že bila večna tekmeca iz Ljubljane in z Jesenic.

V drugem delu vsaka ekipa odigra po dve tekmi z obema tekmecema, prvi dve ekipi drugega dela se uvrstita v finale, kjer ima višje uvrščena ekipa v finalu prednost domačega ledu.

Finale se bo začel januarja, igrali bodo na tri zmage, prvak pa naj bi bil znan najpozneje 21. januarja.

Državno prvenstvo, II. del

Torek, 28. oktober

Lestvica, II del

1. HK Olimpija  2 tekmi - 6 točk
2. HDD Jesenice 2 - 3
3. HK Triglav Kranj 2 - 0

 
HK Triglav Kranj HDD Jesenice hokejsko državno prvenstvo
