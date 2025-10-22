Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Sreda,
22. 10. 2025,
21.15

Osveženo pred

53 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
HK Triglav Kranj HK Olimpija hokej državno prvenstvo

Sreda, 22. 10. 2025, 21.15

53 minut

Državno prvenstvo, II. del, 22. oktober

Olimpija upravičila vlogo favorita

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
HK Olimpija | Olimpija je visoko premagala Triglavane. | Foto Filip Barbalić

Olimpija je visoko premagala Triglavane.

Foto: Filip Barbalić

Hokejisti HK Triglav Kranj, ki so se kot vodilna ekipa prvega dela državnega prvenstva uvrstili v drugi del, v katerem so že bili hokejisti Olimpije in Jesenic, so na gostovanju pri branilcu naslova v Tivoliju visoko izgubili. Olimpija je vlogo favorita upravičila z 11:0. Tri zadetke je dosegel Evan Polei, dva Žiga Pance, po enega pa Tian Hebar, Marcel Mahkovec, Zach Boychuk, Lovro Kumanović, Žiga Mehle in Bine Mašič.

Jaromir Jagr
Sportal Saj ni res, pa je: Jaromir Jagr še nima dovolj

Tekmovanje, v katerem v tej sezoni igrajo HK Olimpija LJ, HDD Jesenice, HK Triglav Kranj, HK Slavija jr in HDK Maribor, je sestavljeno iz I. dela, II. dela in finala. 

Prvi del je že končan. Najboljša ekipa tega dela Triglav Kranj je napredovala v drugi del, v katerem sta že bila večna tekmeca iz Ljubljane in z Jesenic.

V drugem delu vsaka ekipa odigra po dve tekmi z obema tekmecema, prvi dve ekipi drugega dela se uvrstita v finale, kjer ima višje uvrščena ekipa v finalu prednost domačega ledu.

Finale se bo začel januarja, igrali bodo na tri zmage, prvak pa naj bi bil znan najpozneje 21. januarja.

Državno prvenstvo, II. del

Sreda, 22. oktober

Lestvica, II del

1. HK Olimpija  2 tekmi - 6 točk
2. HDD Jesenice 1 - 0
3. HK Triglav Kranj 1 - 0

Pioneers Vorarlberg : HK Olimpija
Sportal Olimpija z zmago odprla serijo gostovanj in potrdila vodstvo
Dylan Larkin
Sportal Vroči Detroit na krilih izjemnega Larkina zmagal petič zapored
HK Olimpija Ljubljana - Vienna Capitals
Sportal Slabi rezultati odnesli trenerja Dunaja
Rok Kapel
Sportal Rok Kapel s poškodbo kolena
Anže Kopitar
Sportal Anže Kopitar se je vrnil na led in z ekipo odpotoval na gostovanja
 
HK Triglav Kranj HK Olimpija hokej državno prvenstvo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.