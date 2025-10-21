Slovenski hokejski as Anže Kopitar, ki je pred tednom dni na tekmi z Minnesoto utrpel poškodbo stopala, se je vrnil na led, treniral je individualno. O njegovem stanju in vrnitvi v tekmovali ritem se bodo odločali iz tedna v teden, a po poročanju insajderja kalifornijskega moštva Zacha Dooleyja, je Kopitar z ekipo odpotoval na serijo gostovanj, kar bi lahko pomenilo, da bi 38-letnik kmalu spet lahko igral.

Kalifornijski klub Los Angeles Kings sezone ni odprl po željah, na šestih tekmah je zmagal le enkrat in je s štirimi točkami med moštvi na dnu zahodne konference. Nič kaj prijeten ni niti pogled na seznam poškodovanih, saj je na njem kapetan Anže Kopitar, ob njem pa tudi prvi vratar zadnje sezone Darcy Kuemper.

A insajder Zach Dooley ima za pristaše Kraljev nekaj spodbudnih novic. Oba poškodovana, kot tudi Corey Perry in Kyle Burroughs, ki se prav tako vračata po poškodbi, sta z ekipo odpotovala na daljšo serijo gostovanj. Pred ekipo je pet tekem v gosteh, prva danes pri St. Louis Blues, peta čez dober teden pri San Jose Sharks. Okrepitve morda res da ne bodo na voljo za današnjo tekmo, je pa podatek o tem, da je kvartet odpotoval, pozitiven za Kralje.

Foto: Reuters

Kopitar, ki si je poškodoval stopalo – plošček ga je zadel po podaji Adriana Kempeja –, se je že vrnil na led, z individualnim treningom. Glede njegove vrnitve na tekme še vedno velja "iz teden v teden", a Dooley verjame, da bi lahko kmalu zaigral, saj imajo Kalifornijci na gostovanjih v načrtu le en trening, in sicer v sredo v Dallasu.

"Čeprav je časovnica iz tedna v teden bolj strašljiva kot iz dneva v dan, je Kopitarjeva prisotnost na gostovanju pozitivna in bi lahko pomenila, da gre prej za odsotnost od tedna do dveh, ne pa za daljše obdobje, šest do osem tednov," je še zapisal in dodal, da če Kopitar ne bi bil v konkurenci za igranje na tem gostovanju, pravega razloga, da bi odpotoval na serijo gostovanj, ne bi bilo.

Tudi Darcy Kuemper bi se lahko v kratkem vrnil v tekmovalni pogon. Foto: Reuters

Kuemper, ki si je na tekmi proti Minnesoti poškodoval spodnji del telesa, je v začetku tedna prvič treniral s celotno ekipo, pred tem pa je bil nekajkrat na ledu in treniral z drugimi poškodovanimi.

Perry, ki se je Kraljem pridružil pred sezono, zanje ni odigral še nobene tekme. 40-letnik okreva po poškodbi kolena, sprva so njegovo okrevanje ocenili na šest do osem tednov. Veteran je zdaj v šestem tednu okrevanja, ki se, kot kaže, bliža koncu. Vse bližje vrnitvi naj bi bil tako tudi Burroughs, ki se je poškodoval ob blokiranju strela na pripravljalni tekmi. Od takrat je treniral brez kontakta.

Kralji serijo gostovanj začenjajo pri St. Louis Blues. Foto: Reuters

Večerni nasprotnik Kalifornijcev St. Louis Blues je odkljukal pet tekem, trikrat zmagal, dvakrat izgubil in zbral šest točk.