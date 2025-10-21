Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Torek,
21. 10. 2025,
16.15

Osveženo pred

7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Darcy Kuemper hokej Los Angeles Kings Anže Kopitar Anže Kopitar liga NHL

Torek, 21. 10. 2025, 16.15

7 minut

Kralji na gostovanja tudi s kvartetom, ki se vrača po poškodbah

Anže Kopitar se je vrnil na led in z ekipo odpotoval na gostovanja

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Anže Kopitar | Anže Kopitar, ki si je pred tednom poškodoval nogo, je opravil individualni trening na ledu in z ekipo odpotoval na serijo gostovanj. | Foto Reuters

Anže Kopitar, ki si je pred tednom poškodoval nogo, je opravil individualni trening na ledu in z ekipo odpotoval na serijo gostovanj.

Foto: Reuters

Slovenski hokejski as Anže Kopitar, ki je pred tednom dni na tekmi z Minnesoto utrpel poškodbo stopala, se je vrnil na led, treniral je individualno. O njegovem stanju in vrnitvi v tekmovali ritem se bodo odločali iz tedna v teden, a po poročanju insajderja kalifornijskega moštva Zacha Dooleyja, je Kopitar z ekipo odpotoval na serijo gostovanj, kar bi lahko pomenilo, da bi 38-letnik kmalu spet lahko igral.

Vegas Golden Knights
Sportal Carolina na derbiju v Las Vegasu doživela prvi poraz

Kalifornijski klub Los Angeles Kings sezone ni odprl po željah, na šestih tekmah je zmagal le enkrat in je s štirimi točkami med moštvi na dnu zahodne konference. Nič kaj prijeten ni niti pogled na seznam poškodovanih, saj je na njem kapetan Anže Kopitar, ob njem pa tudi prvi vratar zadnje sezone Darcy Kuemper.

A insajder Zach Dooley ima za pristaše Kraljev nekaj spodbudnih novic. Oba poškodovana, kot tudi Corey Perry in Kyle Burroughs, ki se prav tako vračata po poškodbi, sta z ekipo odpotovala na daljšo serijo gostovanj. Pred ekipo je pet tekem v gosteh, prva danes pri St. Louis Blues, peta čez dober teden pri San Jose Sharks. Okrepitve morda res da ne bodo na voljo za današnjo tekmo, je pa podatek o tem, da je kvartet odpotoval, pozitiven za Kralje.

Anže Kopitar | Foto: Reuters Foto: Reuters

Kopitar, ki si je poškodoval stopalo – plošček ga je zadel po podaji Adriana Kempeja –, se je že vrnil na led, z individualnim treningom. Glede njegove vrnitve na tekme še vedno velja "iz teden v teden", a Dooley verjame, da bi lahko kmalu zaigral, saj imajo Kalifornijci na gostovanjih v načrtu le en trening, in sicer v sredo v Dallasu.

"Čeprav je časovnica iz tedna v teden bolj strašljiva kot iz dneva v dan, je Kopitarjeva prisotnost na gostovanju pozitivna in bi lahko pomenila, da gre prej za odsotnost od tedna do dveh, ne pa za daljše obdobje, šest do osem tednov," je še zapisal in dodal, da če Kopitar ne bi bil v konkurenci za igranje na tem gostovanju, pravega razloga, da bi odpotoval na serijo gostovanj, ne bi bilo.

Tudi Darcy Kuemper bi se lahko v kratkem vrnil v tekmovalni pogon. | Foto: Reuters Tudi Darcy Kuemper bi se lahko v kratkem vrnil v tekmovalni pogon. Foto: Reuters

Kuemper, ki si je na tekmi proti Minnesoti poškodoval spodnji del telesa, je v začetku tedna prvič treniral s celotno ekipo, pred tem pa je bil nekajkrat na ledu in treniral z drugimi poškodovanimi.

Perry, ki se je Kraljem pridružil pred sezono, zanje ni odigral še nobene tekme. 40-letnik okreva po poškodbi kolena, sprva so njegovo okrevanje ocenili na šest do osem tednov. Veteran je zdaj v šestem tednu okrevanja, ki se, kot kaže, bliža koncu. Vse bližje vrnitvi naj bi bil tako tudi Burroughs, ki se je poškodoval ob blokiranju strela na pripravljalni tekmi. Od takrat je treniral brez kontakta.

Kralji serijo gostovanj začenjajo pri St. Louis Blues. | Foto: Reuters Kralji serijo gostovanj začenjajo pri St. Louis Blues. Foto: Reuters

Večerni nasprotnik Kalifornijcev St. Louis Blues je odkljukal pet tekem, trikrat zmagal, dvakrat izgubil in zbral šest točk.

HK Olimpija Ljubljana - Vienna Capitals
Sportal Slabi rezultati odnesli trenerja Dunaja
Rok Kapel
Sportal Rok Kapel s poškodbo kolena
Darcy Kuemper hokej Los Angeles Kings Anže Kopitar Anže Kopitar liga NHL
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.