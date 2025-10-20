Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

S. K.

Ponedeljek,
20. 10. 2025,
21.14

Liga NHL, 20. oktober

Na delu še edina neporažena ekipa

Carolina Hurricanes so v tej sezoni lige NHL še edini brez poraza.

Carolina Hurricanes so v tej sezoni lige NHL še edini brez poraza.

Foto: Reuters

V hokejski ligi NHL bo ponoči na delu še edina neporažena ekipa v tej sezoni, Carolina Hurricanes. Vodilni z vzhoda gostujejo pri Vegas Golden Knights, ki na lestvici zahodne konference zasedajo drugo mesto. Bodo Hurricans prišli še do šeste zmage v sezoni?

Dylan Larkin
Sportal Vroči Detroit na krilih izjemnega Larkina zmagal petič zapored

Los Angeles Kings naslednja tekma čaka v noči na sredo, ko se bodo v gosteh pomerili s St. Louis Blues. Vse kaže, da se bodo morali spet znajti brez poškodovanega kapetana Anžeta Kopitarja.

Liga NHL, 20. oktober:

Lestvici:

Preberite še:

Carolina Hurricanes
Sportal Kralji brez Kopitarja doma izgubili proti orkanom
Anže Kopitar
Sportal Kralji na naslednji tekmi brez Kopitarja, Ovečkin pri golu številka 898 #video
Anže Kopitar
Sportal Kopitar poškodovan, LA Kings izgubili
