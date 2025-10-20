V hokejski ligi NHL bo ponoči na delu še edina neporažena ekipa v tej sezoni, Carolina Hurricanes. Vodilni z vzhoda gostujejo pri Vegas Golden Knights, ki na lestvici zahodne konference zasedajo drugo mesto. Bodo Hurricans prišli še do šeste zmage v sezoni?

Los Angeles Kings naslednja tekma čaka v noči na sredo, ko se bodo v gosteh pomerili s St. Louis Blues. Vse kaže, da se bodo morali spet znajti brez poškodovanega kapetana Anžeta Kopitarja.

Liga NHL, 20. oktober:

Lestvici:

