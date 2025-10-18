Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sobota,
18. 10. 2025,
19.39

Sobota, 18. 10. 2025, 19.39

41 minut

Liga NHL, 18. oktober

Kralji brez Kopitarja izzivajo neporaženo Carolino

Drew Doughty | Kralji gostijo razigrano Carolino. | Foto Guliverimage

Kralji gostijo razigrano Carolino.

Foto: Guliverimage

Hokejisti Los Angeles Kings bodo v noči na nedeljo po srednjeevropskem času gostili Carolina Hurricanes. Kralji še naprej ne bodo mogli računati na poškodovanega kapetana Anžeta Kopitarja. Časovnica njegove vrnitve še ni povsem jasna. Kalifornijski ekipi ne gre po željah, na petih tekmah je štirikrat izgubila, v obračun pa vstopa s tremi zaporednimi porazi. Čaka jo zahtevno delo, saj je Carolina po štirih tekmah pri štirih zmagah.

Anže Kopitar
Liga NHL, 18. oktober:

Lestvici:

