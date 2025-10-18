Kralji brez Kopitarja izzivajo neporaženo Carolino

Hokejisti Los Angeles Kings bodo v noči na nedeljo po srednjeevropskem času gostili Carolina Hurricanes. Kralji še naprej ne bodo mogli računati na poškodovanega kapetana Anžeta Kopitarja. Časovnica njegove vrnitve še ni povsem jasna. Kalifornijski ekipi ne gre po željah, na petih tekmah je štirikrat izgubila, v obračun pa vstopa s tremi zaporednimi porazi. Čaka jo zahtevno delo, saj je Carolina po štirih tekmah pri štirih zmagah.