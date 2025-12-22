Grozljivka na treningu: iz avta streljal na mlade italijanske kolesarje #video

Iz Italije prihajajo šokantne novice. Iz italijanske kontinentalne kolesarske ekipe SC Padovani Polo Cherry Bank so sporočili, da je voznik enega od mimoidočih avtomobilov, ki se je v soboto med treningom omenjene ekipe peljal mimo kolesarjev, streljal na mlade fante. V ekipi so po dogodku pretreseni, hkrati pa hvaležni, da so njihovi kolesarji ostali nepoškodovani.

Kot navajajo na svoji spletni strani, so bili kolesarji italijanske ekipe SC Padovani Polo Cherry Bank v soboto zjutraj razdeljeni v dve skupini, ki sta trenirali na prelazu v dolini Adiže. Obe skupini je spremljal ekipni avtomobil. V trenutku, ko je spremljevalno vozilo ene izmed skupin zapeljalo naprej proti obračališču, da bi se ponovno srečalo s kolesarji, je prišlo do incidenta.

Voznik temnega avtomobila, ki je sledil skupini, je zapeljal vzporedno s kolesarji in po navedbah ekipe proti njim izstrelil dva slepa naboja. Kolesarji so se v šoku sklonili, posnetki dogodka pa nato prikazujejo, kako je avtomobil z veliko hitrostjo odpeljal naprej.

Po vrnitvi v resort Veronello so v ekipi nemudoma vložili prijavo pri italijanski policiji. Vsi kolesarji so morali podati izjave, posnetki incidenta pa so bili takoj zavarovani s strani pristojnih organov.

"Grozljiv incident, za katerega upamo, da se nikoli več ne ponovi"

"Odleglo nam je, da so vsi fantje po sobotnem dogodku varni," je po poročanju specializiranega kolesarskega portala Wielerflits povedal vodja ekipe Galdino Peruzzo. "Gre za grozljiv incident, za katerega upamo, da se nikoli več ne ponovi. Cesta je vadbeni poligon naših mladih kolesarjev in kot ekipa naredimo vse, kar je v naši moči, da zagotovimo njihovo varnost. Žal pa je proti norosti nekaterih posameznikov težko ukrepati."

Predsednik kluba je poudaril, da se mora nasilje nad kolesarji med treningom nemudoma končati. Septembra je bil njihov kolesar Marco Palomba prav tako udeležen v prometni nesreči, ko ga je zadel avtomobil, voznik pa je s kraja dogodka pobegnil.

Nekdanji profesionalni kolesar in športni direktor ekipe Dimitri Konych je pozval k večjemu spoštovanju. "Območje okoli Gardskega jezera je v tem obdobju eno najbolj gostoljubnih in primernih za trening. Vsak dan zelo natančno načrtujemo trase, da se izognemo prometnim cestam in konicam. Naši kolesarji nosijo dobro vidna oblačila in imajo na kolesih luči. Spremljamo jih od prvega do zadnjega kilometra. Voznikom občasno omogočimo varno prehitevanje z ekipnim avtomobilom, a potrebnega je bistveno več spoštovanja," je opozoril Konychev.

