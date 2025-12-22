Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Š. L.

22. 12. 2025,
14.47

45 minut

Val Gardena poškodba Nejc Naraločnik

Nejc Naraločnik zaradi poškodbe odsoten najmanj šest tednov

Val Gardena Nejc Naraločnik | Nejc Naraločnik je grdo padel na smuku v Val Gardeni. | Foto Reuters

Nejc Naraločnik je grdo padel na smuku v Val Gardeni.

Foto: Reuters

Slovenski alpski smučar Nejc Naraločnik, ki je v soboto grdo padel na smuku v Val Gardeni, je v Ljubljani opravil zdravniški pregled, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije.

Ob pregledu je bilo ugotovljeno, da gre za impresijski zlom zadnjega dela platoja golenice, ki pa ne potrebuje kirurškega zdravljenja. Vezi so cele. Celjenje bo trajalo najmanj šest tednov. Naraločnik je grdo padel na enem izmed skokov na sobotnem smuku. "Nesrečen dan, a obenem tudi srečen, saj vem, kaj se je že dogajalo na tem skoku. Sem v redu, le malo me boli desno koleno. Prve pregledi so pokazali, da ne gre za kakšno poškodbo vezi," je takoj po padcu dejal Naraločnik, ki pa ga kljub bolj optimističnim napovedim zdaj čaka daljše okrevanje.

"Strokovna ekipa okoli Nejca bo naredila vse, da se bo na sneg lahko vrnil še v tej sezoni," so še sporočili iz SZS.

Naraločnik se je v tej sezoni sicer enkrat zavihtel med dobitnike točk, in sicer je bil 27. na smuku v Beaver Creeku. Šestindvajsetletniku je v minuli sezoni pod vodstvom novega trenerja Aleša Brezavščka uspel preboj med najboljših 30, na smuku v Kvitfjellu marca letos pa se je s sedmim mestom prvič zavihtel med najboljšo deseterico v konkurenci svetovnega pokala. Seznam poškodovanih v že tako precej okrnjeni slovenski reprezentanci se tako le daljša in daljša. Poleg 26-letnega Naraločnika je na seznamu poškodovanih tudi Rok Ažnoh. V ženski konkurenci sta sezono že sklenili Andreja Slokar in Neja Dvornik.

Val Gardena poškodba Nejc Naraločnik
