M. P.

Sobota,
20. 12. 2025,
8.00

12 ur, 16 minut

Thermometer Blue 0,12

Aleš Brezavšček alpsko smučanje Martin Čater Nejc Naraločnik Miha Hrobat Marco Odermatt smuk Val Gardena

Alpsko smučanje, Val Gardena, smuk (m)

Ne delajo panike: Vemo, v čem je bil štos, da Miha ni bil hitrejši

M. P.

Val Gardena Miha Hrobat | Miha Hrobat je na prvih dveh tekmah v Val Gardeni osvojil le pet točk. | Foto Guliverimage

Miha Hrobat je na prvih dveh tekmah v Val Gardeni osvojil le pet točk.

Foto: Guliverimage

Ob 11.45 alpske smučarje čaka še tretja tekma v Val Gardeni. Na progi Saslong je na sporedu klasični smuk. Četrti smukač prejšnje zime Miha Hrobat je odločen, da po dveh slabših tekmah pokaže, kam zares sodi. Na progo se bo podal kot deveti. Takrat bosta glavna favorit že v cilju: Marco Odermatt ima številko šest, Franjo Von Allmen pa sedem.

Jan Zabystran
Sportal Čeh poskrbel za senzacijo, Hrobat po napaki do peščice točk

Turneja alpskih smučarjev v Dolomitih se nadaljuje s klasičnim smukom v Val Gardeni. Slovenski tabor prva dva dneva ni zadel na lotu, kot se je pošalil Aleš Brezavšček. Po četrtkovem 29. mestu Mihe Hrobata na skrajšanem smuku in petkovem 28. mestu na superveleslalomu trener slovenske ekipe za hitre discipline vendarle ni bil pretirano zaskrbljen. "Vemo, v čem je bil štos, da Miha ni bil hitrejši. Ni bila potrebna huda analiza. Za soboto bomo to skušali urediti. Za vrhunski rezultat mora biti veliko stvari na pravem mestu. Če ena stvar v mozaiku ni na svojem mestu, tudi preostalo ni, kot bi moralo. Tako smo trenutno videti tudi mi. Trudimo se, da postavimo kamenčke na svoje mesto," je po petkovi tekmi dejal Brezavšček. Hrobat je bil na prvem smuku sezone 16., ni še torej pokazal nastopov iz prejšnje sezone, ko je bil četrti smukač svetovnega pokala.

Aleš Brezavšček po petkovem nastopu Mihe Hrobata:

Četrtkov smuk je dobil Marco Odermatt, petkov superveleslalom pa senzacionalno Čeh Jan Zabystran. Sobotni smuk bo tretji v letošnji sezoni, tudi na prvem je zmagal Odermatt, ki z veliko prednostjo vodi tako v smukaškem kot v skupnem seštevku svetovnega pokala. Švicar je zmagal tudi na lanskem smuku v Val Gardeni. Pred letom dni je nato dobil še veleslalom v sosednji dolini Alta Badia. Na progi Gran Risa v La Villi veleslalom z Žanom Kranjcem sledi v nedeljo.

Alpsko smučanje, Val Gardena, smuk (m), štartna lista:

1. Bryce Bennett (ZDA)
2. Niels Hintermann (Švi)
3. Stefan Babinsky (Avt)
4. Mattia Casse (Ita)
5. James Crawford (Kan)
6. Marco Odermatt (Švi)
7. Franjo Von Allmen (Švi)
8. Stefan Rogentin (Švi)
9. Miha Hrobat (Slo)
10. Nils Allegre (Fra)
11. Alexis Monney (Švi)
12. Dominik Paris (Ita)
13. Ryan Cochran-Siegle (ZDA)
14. Vincent Krichmayr (Avt)
15. Justin Murisier (Švi)

33. Nejc Naraločnik (Slo)
44. Martin Čater (Slo)
Marco Odermatt
Sportal Švicar se je izenačil z legendarnim Albertom Tombo
Aleš Brezavšček alpsko smučanje Martin Čater Nejc Naraločnik Miha Hrobat Marco Odermatt smuk Val Gardena
