Medtem ko je ameriška smučarka Lindsey Vonn sama sklenila, da bo kljub strgani križni vezi v levem kolenu nastopila na olimpijskih igrah Milano Cortina 2026, je Norvežan Aleksander Aamodt Kilde zaradi pomanjkanja tekmovalne pripravljenosti sporočil, da se umika z iger, kjer bi tekmoval v smuku in superveleslalomu.

"Naredil sem vse, kar sem lahko, da bi bil pripravljen na olimpijske igre, vendar se ne počutim dovolj tekmovalno, niti fizično niti psihično. Izjemno težko se je bilo odločiti," je v Bormiu dejal Norvežan Aleksander Aamodt Kilde, dobitnik srebrne kolajne na olimpijskih igrah v Pekingu leta 2022 v kombinaciji in brona v superveleslalomu, ki tudi končuje sezono.

"Sezone nisem nameraval končati tako, a sem že zdaj ponosen na svojo vrnitev na tekmovanja. Še vedno sem odločen, da bom zmagoval, to pa zahteva potrpežljivost," je dodal 33-letni smučar, skupni zmagovalec svetovnega pokala v sezoni 2019/20. Kilde, dobitnik srebrnega odličja na svetovnem prvenstvu v superveleslalomu in smuku leta 2023, se po hudem padcu na smuku v Wengnu januarja 2024 trudi vrniti v formo.

Aleksander Aamodt Kilde je bil v nedeljo v Crans Montani na smuku samo 42. Foto: Reuters Po operaciji kolena in rame je nekaj mesecev pozneje nadaljeval treninge, vendar je moral zaradi hude okužbe rame na drugo operacijo in izpustiti sezono 2024/25. Norvežan, zmagovalec svetovnega pokala v smuku v letih 2022 in 2023, se je konec novembra vrnil v Copper Mountainu, to sezono pa je na sedmih nastopih najvišje posegel z 11. mestom.

Olimpijske igre v Milano Cortina se bodo začele v petek, končale pa 22. februarja. Alpski smučarji bodo nastopali v Bormiu na progi Stelvio, kjer bo pred sobotno smukaško tekmo prvi trening že to sredo.