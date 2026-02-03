Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. P., STA

Torek,
3. 2. 2026,
17.00

Aleksander Aamodt Kilde odpovedal olimpijski nastop in končal sezono

Aleksander Aamodt Kilde je dan pred prvim treningom v Bormiu odpovedal svoj olimpijski nastop.

Aleksander Aamodt Kilde je dan pred prvim treningom v Bormiu odpovedal svoj olimpijski nastop.

Foto: Reuters

Medtem ko je ameriška smučarka Lindsey Vonn sama sklenila, da bo kljub strgani križni vezi v levem kolenu nastopila na olimpijskih igrah Milano Cortina 2026, je Norvežan Aleksander Aamodt Kilde zaradi pomanjkanja tekmovalne pripravljenosti sporočil, da se umika z iger, kjer bi tekmoval v smuku in superveleslalomu.

Lindsey Vonn
Sportal Vonn ima strgano križno vez, sprejela je odločitev o olimpijskem nastopu

"Naredil sem vse, kar sem lahko, da bi bil pripravljen na olimpijske igre, vendar se ne počutim dovolj tekmovalno, niti fizično niti psihično. Izjemno težko se je bilo odločiti," je v Bormiu dejal Norvežan Aleksander Aamodt Kilde, dobitnik srebrne kolajne na olimpijskih igrah v Pekingu leta 2022 v kombinaciji in brona v superveleslalomu, ki tudi končuje sezono.

"Sezone nisem nameraval končati tako, a sem že zdaj ponosen na svojo vrnitev na tekmovanja. Še vedno sem odločen, da bom zmagoval, to pa zahteva potrpežljivost," je dodal 33-letni smučar, skupni zmagovalec svetovnega pokala v sezoni 2019/20. Kilde, dobitnik srebrnega odličja na svetovnem prvenstvu v superveleslalomu in smuku leta 2023, se po hudem padcu na smuku v Wengnu januarja 2024 trudi vrniti v formo.

Aleksander Aamodt Kilde je bil v nedeljo v Crans Montani na smuku samo 42. | Foto: Reuters Aleksander Aamodt Kilde je bil v nedeljo v Crans Montani na smuku samo 42. Foto: Reuters Po operaciji kolena in rame je nekaj mesecev pozneje nadaljeval treninge, vendar je moral zaradi hude okužbe rame na drugo operacijo in izpustiti sezono 2024/25. Norvežan, zmagovalec svetovnega pokala v smuku v letih 2022 in 2023, se je konec novembra vrnil v Copper Mountainu, to sezono pa je na sedmih nastopih najvišje posegel z 11. mestom.

Olimpijske igre v Milano Cortina se bodo začele v petek, končale pa 22. februarja. Alpski smučarji bodo nastopali v Bormiu na progi Stelvio, kjer bo pred sobotno smukaško tekmo prvi trening že to sredo.

Miha Hrobat Crans Montana
Sportal Von Allmen razred zase, Hrobatu in Čatru peščica točk
Cortina d'Ampezzo sneženje
Sportal Pred prvima treningoma smuka zasnežilo olimpijska prizorišča #video
olimpijski krogi Milano Cortina
Sportal Prvi slovenski olimpijci že trenirali na prizorišču iger
