Zimska nogometna tržnica je v zadnjih izdihljajih. Nekdanji dobitnik zlate žoge za najboljšega nogometaša na svetu Karim Benzema je iz Al Itihada prestopil k največjemu tekmecu v savdski ligi Al Hilalu. Okrepila se je tudi ekipa Jana Oblaka. Španskemu nogometnemu prvoligašu Atleticu iz Madrida, se je pridružil 28-letni nigerijski reprezentant Ademola Lookman, klub pa je objavil še dve okrepitvi. Novi sredini sta dobila tudi dva slovenska nogometaša, Haris Vučkić in Adrian Zeljković.

Haris Vučkić, ki je nazadnje igral zaDomžale, bo kariero nadaljeval v Združenih arabskih emiratih. Izkušeni napadalno usmerjeni nogometaš bo po novem igral v tamkajšnji drugi ligi za Al Hamrijah.

Triintridesetletni Vučkić ima za sabo pestro kariero, v kateri je nosil drese številnih klubov, ob Domžalah je igral še za Buriram, Rijeko, Zaragozo, Twemte, Newcastle, Bradford, Wigan, Rangers, Rotterham in Cardiff.

Al Hamrijah je trenutno deveti v 15-članski drugi ligi Združenih arabskih emiratov.

V prvi ligi v ZAE igrata že dva Slovenca, in sicer Marcel Ratnik za Al Ain in Miha Blažič za Kalbo.

Benzema podpisal za Al Hilal

Po poročanju francoskih medijev se je Karim Benzema sprl z vodstvom Al Itihada glede podaljšanja pogodbe. Nekdanji nogometaš Real Madrida je zdaj podpisal pogodbo z vodilnim klubom lige Al Hilalom za leto in pol.

Benzema je v Savdsko Arabijo prispel leta 2023, kar je bil eden najodmevnejših prestopov v zgodovini lige. Pri Al Itihadu je napadalec v dveh sezonah in pol dosegel 54 golov na 83 tekmah in lani osvojil naslov prvaka.

Ta uspeh bi lahko letos ponovil pri Al-Hilalu, ki ga vodi italijanski trener Simone Inzaghi in kjer bo moči združil z znanimi igralci, kot so Darwin Nunez, Theo Hernandez in Kalidou Koulibaly.

Angleški Liverpool je potrdil, da se bo okrepil z mladim francoskim branilcem Jeremyjem Jacquetom. Za 20-letnika, ki se bo rdečim iz francoskega Rennesa pridružil pred sezono 2026/27, bodo angleški prvaki plačali približno 63,5 milijona evrov odškodnine. Jacquet bo predstavljal dobrodošlo okrepitev v Liverpoolovi obrambi, posebej ob dejstvu, da je za zdaj nejasna prihodnost Ibrahime Konateja. Slednjemu se pogodba izteče poleti.

Jan Oblak dobil tri nove soigralce

Ademola Lookman, ki je v finalu evropske lige 2024 zadel hat-trick, se v špansko prestolnico seli do leta 2030 iz italijanske Atalante za 40 milijonov evrov. V Londonu rojeni nogometaš je kariero začel pri Charltonu in nadaljeval pri Evertonu. Sledila je selitev v Leipzig, kot posojen je igral še za Fulham in Leicester, preden se je leta 2022 preselil v Bergamo k Atalanti.

"Doseči hat-trick v evropskem finalu in dvigniti pokal z Atalanto po 61-letni suši bosta najbolj ostala v mojem spominu. Prav tako nagrada za afriškega igralca leta 2024 v dresu Atalante," je na omrežju X zapisal Lookman.

Poleg Nigerijca se v Madrid seli tudi 20-letni mehiški vezist Obed Vargas iz Seattle Sounders, ki je za atlete lani igral v poletni ligi.

20-letni mehiški vezist Obed Vargas se seli k Janu Oblaku. Foto: Reuters

Nova okrepitev je tudi mladi španski reprezentant Rodrigo Mendoza, ki je doslej igral za Elche. Zanj so pri Atleticu odšteli 20 milijonov evrov, Mendoza pa je podpisal pogodbo do 2031.

Zeljković s Češke posojen na Madžarsko

Občasni slovenski nogometni reprezentant Adrian Zeljković bo kariero nadaljeval na Madžarskem. Njegov novi češki klub Viktoria iz Plzna je namreč 23-letnika po le nekaj mesecih do konca sezone poslal na posojo k madžarskemu MTK iz Budimpešte z možnostjo odkupa, so zapisali pri ta čas osmem klubu madžarskega prvenstva.

Zeljković je v Plznu zbral 23 nastopov in dosegel en gol, v zadnjih mesecih pa je za ekipo, ki je edina neporažena v evropski ligi in se bori za napredovanje, odigral sedem tekem, vključno s tekmami proti Romi, Portu, Fenerbahceju, Freiburgu in Ferencvarosu. Za slovensko izbrano vrsto je doslej zbral tri nastope.

Na Madžarskem bo do konca sezone kot posojen igralec egiptovskega Al Ahlija igral tudi reprezentant Nejc Gradišar. Nosil bo dres Ujpesta, pri katerem igrata tudi slovenska napadalca Aljoša Matko in Milan Tučić.

Pri sosedih nastopa tudi vratar Žan Mauricio, ki nosi dres Zalaegerszegija.

Angleški prvoligaš Crystal Palace je v zadnjih dneh zimskega prestopnega roka poskrbel za velik prestop. Tekmecu iz elitne angleške lige Wolverhamptonu je za norveškega napadalca Joergena Stranda Larsna po Transfermarktu odštel 49,7 milijona evrov. Petindvajsetletni in 193 centimetrov visoki napadalec je s Palaceom podpisal pogodbo do 30. junija 2030. Strand Larsen je k Wolverhamptonu prišel pred dvema letoma, sprva kot posojen, lani pa so ga Angleži odkupili od Celte iz Viga za 27 milijonov evrov. Španci pa so ga leta 2022 odkupili od nizozemskega Groningena za 15 milijonov.