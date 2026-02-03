V kakšnem podjetju si Slovenci želimo delati? #NagradnaIgra

Trg dela se je spremenil. Nizka brezposelnost in pomanjkanje kadrov sta razmerje moči prevesila v korist zaposlenih. Ti imajo več izbire, hkrati pa tudi bolj jasno predstavo o tem, česa si želijo in česa ne.

Če smo se Slovenci še pred desetletjem spraševali, kje in kako sploh dobiti zaposlitev, se danes – sodeč po podatkih karierno-zaposlitvenega portala MojeDelo.com – vse pogosteje sprašujemo nekaj drugega: pri kakšnem delodajalcu si sploh želimo delati?

Plača ostaja pomembna, a ni več dovolj

Višina plače je še vedno pomembna, vendar sama po sebi ne zadošča več. Iskalci zaposlitve danes gledajo širšo sliko. Zanima jih, kako je v podjetju poskrbljeno za ljudi, kakšni so odnosi, ali obstaja zaupanje in ali delo omogoča dolgoročno ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem.

Ugled delodajalca je tako postal ena ključnih konkurenčnih prednosti. Podjetja, ki znajo prisluhniti zaposlenim, ustvarjati spodbudno delovno okolje in graditi kulturo spoštovanja, lažje pritegnejo nove kadre in zadržijo obstoječe.

Dejavniki, ki danes odločajo pri izbiri delodajalca

Na odločitev iskalcev zaposlitve vse bolj vplivajo konkretni, vsakodnevni dejavniki, ki določajo, kako kakovosten je delovni dan. Možnost dela od doma ali hibridnega načina dela je za mnoge postala skoraj pričakovan standard. Prav tako dodatno zdravstveno zavarovanje, ki zaposlenim daje občutek varnosti, ter vlaganje v izobraževanja in razvoj kompetenc.

Vedno večjo vlogo imajo tudi ugodnosti, kot so subvencionirani športni programi, skrb za duševno zdravje, dodatni dnevi dopusta ali fleksibilen delovni čas. Zaposleni si želijo delovnega okolja, v katerem lahko preživijo kakovosten delovni dan – takšnega, kjer se počutijo dobro, slišano in cenjeno.

Kaj razkriva raziskava Ugledni delodajalec 2025?

Prav tem vprašanjem že dvajseto leto zapored sledi raziskava Ugledni delodajalec, ki jo izvaja portal MojeDelo.com. Gre za največjo slovensko raziskavo, ki temelji na mnenjih zaposlenih in iskalcev zaposlitve ter ponuja vpogled v to, katera podjetja v Sloveniji veljajo za najbolj zaželene delodajalce.

Rezultati raziskave niso pomembni le za delodajalce, temveč tudi za vse, ki razmišljajo o naslednjem kariernem koraku. Marca 2026 bo že 20. jubilejna podelitev nagrad, kjer bodo razglasili podjetja, ki so v letu 2025 najbolj izstopala po ugledu in odnosu do zaposlenih.

Vaše mnenje soustvarja boljši trg dela

Z izpolnitvijo ankete ne oddate le svojega mnenja, temveč aktivno prispevate k razvoju kakovostnejšega, bolj transparentnega in pravičnega trga dela v Sloveniji. Vaši odgovori pomagajo podjetjem razumeti, kaj zaposleni in iskalci zaposlitve danes resnično pričakujejo – ter jih spodbujajo k ustvarjanju boljših delovnih okolij.

Sodelovanje v raziskavi Ugledni delodajalec 2025 je hitro in enostavno, v zahvalo za vaš čas pa ste vsi, ki anketo izpolnite do konca, samodejno vključeni tudi v nagradno žrebanje.

Med nagradami izstopa glavna nagrada Apple iPhone 17, ki bo podeljena v drugem krogu žrebanja februarja 2026, poleg nje pa organizator podeljuje še vrsto drugih privlačnih nagrad – od pametnih naprav in slušalk do praktičnih daril, ki vam bodo polepšala vsakdan.

Drugi krog žrebanja (torek, 17. 2. 2026): Apple iPhone 17

, brezžične naglavne slušalke JBL T710BT,

dvakrat ročna ura Zlatarne Celje,

zapestnica Zlatarne Celje,

Vsi, ki anketo izpolnite do konca, samodejno sodelujete v žrebanju.

Z oddajo mnenja ne vplivate le na rezultate raziskave, temveč prispevate k bolj transparentnemu in kakovostnemu trgu dela v Sloveniji. Pomagate oblikovati seznam podjetij, kjer si Slovenci želimo delati.