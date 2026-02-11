V živo: Vračajo se NHL-ovci, začenjajo branilci naslova in bronasti z zadnjih OI

Čas je za začetek predtekmovalnega dela olimpijskega hokejskega turnirja za moške, na katerem zlato branijo Finci, ki so se pred štirimi leti veselili premiernega naslova olimpijskih prvakov. Finska zasedba ke obrambo začela s tekmo proti Slovaški. Zvečer bodo na delu gostitelji Italijani, ki se na olimpijski oder vračajo po 20 letih. Azzurre vodi Jukka Jalonen, ki je Fince v Pekingu vodil do zlata, uvodno srečanje pa bodo odigrali proti Švedom. Po 12 letih bodo znova nastopili hokejisti iz najmočnejše hokejske lige NHL.

Prvič po letu 2014 bodo na hokejskem turnirju nastopili zvezdniki iz severnoameriške hokejske lige NHL. Tuji mediji med nastopajočimi hokejisti izpostavljajo predvsem Kanadčana Sidneyja Crosbyja, ki v Milanu lovi tretje olimpijsko zlato po Vancouvru leta 2010 in Sočiju 2014.

Sidney Crosby s Kanado lovi tretje zlato. Foto: Reuters

Seveda pa Crosby ni edini zvezdnik v prestolnici mode, kjer bodo med drugimi nastopili še njegovi rojaki Nathan MacKinnon, Connor McDavid in Bo Horvat. Branilci olimpijskega zlata iz Pekinga 2022 Finci bodo nastopili z zvezdniki Mikkom Rantanenom, Mirom Heiskanenom in Oliverjem Kapanenom. Švede bodo med drugim zastopali Mika Zibanejad, William Nylander in Elias Petterson, medtem ko bo v ameriškem dresu mogoče videti Matthewa Tkachuka, Jacka Hughesa in Kyla Connorja, v nemškem pa na primer zvezdnika Edmontona Leona Draisaitla.

Domačo reprezentanco vodi Jukka Jalonen, ki je pred štirimi leti Fince popeljal do zlata. Foto: Reuters

Naslov prvakov branijo Finci, ki so pred štirimi leti prvič osvojili hokejski olimpijski turnir – takrat pod trenersko taktirko Jukke Jalonena, ki zdaj vodi domačo reprezentanco Italije. Za to med drugim igra hokejist Olimpije Alex Petan, ki ima po pokojnem očetu tudi slovenske korenine.

Uvodno tekmo bodo ob 16.40 odigrali Finci in Slovaki, ob 21.10 pa sledi obračun Italijanov in Švedov.

Na zadnjih olimpijskih igrah so Finci v finalu premagali Ruse, bron pa so po zmagi nad Švedi osvojili Slovaki.

Štirje neposredno v četrtfinale, preostali v dodatne boje Na olimpijskem hokejskem turnirju nastopa 12 reprezentanc. Razdeljene so v tri skupine po štiri, vsaka v skupini z vsako odigra eno tekmo. Zmagovalka skupine in najboljša drugouvrščena se po predtekmovanju neposredno uvrstita v četrtfinale, vse druge pa se v dodatnem boju pomerijo za preostale štiri četrtfinalne vstopnice.

Hokej na ledu, moški – predtekmovanje:

Sreda, 11. februar

Lestvice

