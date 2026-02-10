Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Torek,
10. 2. 2026,
9.57

Osveženo pred

16 ur, 19 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
hokej zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 olimpijski hokejski turnir

Torek, 10. 2. 2026, 9.57

16 ur, 19 minut

ZOI, Milano, hokejski turnir, predtekmovanje, 5. dan (ž)

Oči usmerjene v večerno poslastico

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
kanadska ženska hokejska reprezentanca | Branilke olimpijskega naslova Kanadčanke se bodo pomerile z Američankami. | Foto Reuters

Branilke olimpijskega naslova Kanadčanke se bodo pomerile z Američankami.

Foto: Reuters

Predtekmovanje olimpijskega hokejskega turnirja za ženske se počasi bliža h koncu. Za uvod bodo Japonke izzvale Švedinje, ki so si zagotovile napredovanje v četrtfinale s prvega mesta skupine B. Nemke in Italijanke se bodo za drugo mesto v tej skupini pomerile ob 16.40. Zvečer sledita tekmi skupine A, iz katere so vse reprezentance že uvrščene v četrtfinale. Ob 20.10 se bodo pomerile aktualne olimpijske prvakinje Kanadčanke in podprvakinje Američanke. Za konec torkovega sporeda sledi tekma med Finkami in Švicarkami, obe reprezentanci sta imeli v Milanu težave z norovirusom.

italijanska ženska hokejska reprezentanca
Sportal Zgodovinska zmaga Italijank, ki so se podpisale pod nov mejnik

Deset ekip v dveh skupinah, reprezentance A že v četrtfinalu

Sistem na ženskem turnirju je drugačen kot na moškem. Na OI sodeluje deset reprezentanc, razporejenih v skupino A (Kanada, ZDA, Finska, Češka, Švica) in skupino B (Švedska, Japonska, Italija, Francija in Nemčija).

Vsaka reprezentanca v skupini odigra po eno tekmo z vsako, po koncu predtekmovanja v četrtfinale napredujejo vse reprezentance skupine A in prve tri iz skupine B.

Ženski hokejski turnir, predtekmovanje

Torek, 10. februar

Lestvici:

Nika Vodan Nika Prevc
Sportal Začenjajo tekači, za njimi v boj Ilka, prvič na delu Fak, skakalci branijo zlato
Hdd Jesenice : Zell am See
Sportal Jeseničani drugi del odpirajo na domačem ledu

hokej zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 olimpijski hokejski turnir
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.