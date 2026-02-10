Oči usmerjene v večerno poslastico

Predtekmovanje olimpijskega hokejskega turnirja za ženske se počasi bliža h koncu. Za uvod bodo Japonke izzvale Švedinje, ki so si zagotovile napredovanje v četrtfinale s prvega mesta skupine B. Nemke in Italijanke se bodo za drugo mesto v tej skupini pomerile ob 16.40. Zvečer sledita tekmi skupine A, iz katere so vse reprezentance že uvrščene v četrtfinale. Ob 20.10 se bodo pomerile aktualne olimpijske prvakinje Kanadčanke in podprvakinje Američanke. Za konec torkovega sporeda sledi tekma med Finkami in Švicarkami, obe reprezentanci sta imeli v Milanu težave z norovirusom.