Torek, 10. 2. 2026, 9.57
16 ur, 19 minut
ZOI, Milano, hokejski turnir, predtekmovanje, 5. dan (ž)
Oči usmerjene v večerno poslastico
Predtekmovanje olimpijskega hokejskega turnirja za ženske se počasi bliža h koncu. Za uvod bodo Japonke izzvale Švedinje, ki so si zagotovile napredovanje v četrtfinale s prvega mesta skupine B. Nemke in Italijanke se bodo za drugo mesto v tej skupini pomerile ob 16.40. Zvečer sledita tekmi skupine A, iz katere so vse reprezentance že uvrščene v četrtfinale. Ob 20.10 se bodo pomerile aktualne olimpijske prvakinje Kanadčanke in podprvakinje Američanke. Za konec torkovega sporeda sledi tekma med Finkami in Švicarkami, obe reprezentanci sta imeli v Milanu težave z norovirusom.
Deset ekip v dveh skupinah, reprezentance A že v četrtfinalu
Sistem na ženskem turnirju je drugačen kot na moškem. Na OI sodeluje deset reprezentanc, razporejenih v skupino A (Kanada, ZDA, Finska, Češka, Švica) in skupino B (Švedska, Japonska, Italija, Francija in Nemčija).
Vsaka reprezentanca v skupini odigra po eno tekmo z vsako, po koncu predtekmovanja v četrtfinale napredujejo vse reprezentance skupine A in prve tri iz skupine B.
Ženski hokejski turnir, predtekmovanje
Torek, 10. februar