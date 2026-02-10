Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. T. K., Pe. M., Š. L.

Torek,
10. 2. 2026,
20.30

Osveženo pred

1 ura, 33 minut

Zimske olimpijske igre, Milano Cortina 2026, 10. februar

Skakalci ubranili zlato, 20. mesto skoraj brezhibnega Dovžana, smučarki brez rezultata

NIka Vodan Nika Prevc Anže Lanišek Domen Prevc | Miha Dovžan je bil na 20. mestu najvišje uvrščeni Slovenec na individualni preizkušnji na 20 kilometrov. | Foto Guliverimage

Miha Dovžan je bil na 20. mestu najvišje uvrščeni Slovenec na individualni preizkušnji na 20 kilometrov.

Foto: Guliverimage

Torek na olimpijskih igrah Milano Cortina 2026 se je za slovensko reprezentanco končal z zlatom. Osvojila jo je mešana skakalna ekipa. Že zjutraj so smučarski tekači in tekačice opravili kvalifikacije v sprintu, v izločilne boje pa se ni uspelo uvrstiti nobenemu Slovencu. Na ekipni tekmi v kombinaciji sta moči združili Ilka Štuhec in Ana Bucik Jogan, ki pa sta po odstopu slednje v slalomu ostali brez rezultata. Na biatlonski individualni preizkušnji je bil na 20. mestu najvišje uvrščeni Slovenec Miha Dovžan.

Domen Prevc
Sportal Domen Prevc ob olimpijskem debiju šesti

Slovenski kvartet Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika in Domen Prevc je na srednji skakalnici v Predazzu osvojil olimpijski naslov na tekmi mešanih ekip. Slovenci, ki so uspešno ubranili naslov iz Pekinga 2022, so na koncu zmagali z veliko prednostjo kar 30,9 točke pred Norvežani na drugem mestu. Tretji so bili Japonci (+35,2 točke).

S slovenskimi nastopi bogat olimpijski torek so začeli smučarski tekači s sprintom v klasični tehniki, vsi Slovenci pa so svoje nastope sklenili v kvalifikacijah. V Lago di Teseru je od Slovencev najvišje končal Miha Šimenc na 31. mestu in za las ostal brez popoldanskih izločilnih bojev. Vili Črv je bil 43., Nejc Štern pa 50. med 95 tekmovalci. V ženski konkurenci je Lucija Medja zasedla 57. mesto med 89 nastopajočimi. Tija Janežič je bila 65. 

Zlato odličje je osvojil norveški zvezdnik Johannes Klaebo, veselil pa se je skupno že sedme zlate kolajne v karieri. V ženski konkurenci je v popolni prevladi Švedinj, ki so zasedle vsa tri mesta na stopničkah, slavila Linn Svahn.

Na sporedu je bila tudi ženska tekma dvojic v alpskem smučanju, kjer sta zlato osvojili Avstrjki Ariane Rädler in Katharina Huber. Ilka Štuhec je po smuku zasedala 15. mesto, Ana Bucik Jogan pa je v finalu odstopila, tako da sta Slovenki ostali brez izida.

Ilka Štuhec je v smuku postavila 15. čas. | Foto: Reuters Ilka Štuhec je v smuku postavila 15. čas. Foto: Reuters

Tudi biatlonci so že opravili z individualno preizkušnjo na 20 kilometrov. Naslov olimpijskega prvaka je osvojil norveški biatlonec Johan-Olav Botn, medtem ko je od Slovencev najboljši rezultat dosegel Miha Dovžan, ki je bil z enim zgrešenim strelom 20. Jakov Fak, povratnik po poškodbi, je tekmo končal na 29. mestu. Lovro Planko je s puško napravil štiri napake in pristal na 48. mestu, Anton Vidmar pa je bil najhitrejši med Slovenci v smučini, a zgrešil kar sedem tarč in v okrnjeni olimpijski konkurenci osvojil 71. mesto med 89 tekmovalci.

Poleg omenjenih končnih odločitev s slovenskim pridihom so znani tudi dobitniki odličij v hitrostnem drsanju na kratkih progah za mešane ekipe. Zlato so osvojili Italijani, srebro Kanadčani, bron pa Belgijci. Nemka Julia Taubitz je osvojila zlato kolajno v sankanju enosedu in nadaljevala nemško prevlado.

Med smučarji prostega sloga v snežnem parku se je naslova olimpijskega prvaka razveselil Norvežan Birk Ruud.

Odločitev je padla še v mešanih dvojicah v krlingu, kjer sta se veselila sestra in brat s Švedske.

Milano Cortina 2026, 10. februar:

Končne odločitve:

Alpsko smučanje:
ekipna kombinacija, smuk, ženske (Ilka Štuhec)
ekipna kombinacija, slalom, ženske (Ana Bucik Jogan)

Biatlon:
individualna preizkušnja, 20 km, moški (Jakov Fak, Miha Dovžan, Lovro Planko, Anton Vidmar)

Hitrostno drsanje, kratke proge:
mešane ekipe

Krling:
mešane dvojice

Sankanje:
tretja in četrta vožnja, ženske (enosed)

Smučanje prostega sloga:
snežni park, finale, moški

Smučarski skoki:
srednja skakalnica, mešane ekipe (Nika Prevc, Nika Vodan, Domen Prevc/Anže Lanišek/Timi Zajc)

Smučarski tek:
sprint, klasika, izločilni boji, moški in ženske (Anja Mandeljc, Tia Janežič, Lucija Medja, Vili Črv,
Miha Šimenc, Nejc Štern)

Ne spreglejte
