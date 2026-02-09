Gostiteljice lovijo pomembno zmago

Hokejistke Italije se bodo na uvodni tekmi dneva ob 12.10 pomerile z Japonsko. Obe reprezentanci bosta poskušali priti do zelo pomembne zmage v skupini B, iz katere v četrtfinale napredujejo prve tri zasedbe. Tudi Nemke bodo iskale pomembne točke, one proti odpisanim Francozinjam. V skupini A se Američanke odpravljajo po tretjo zmago, nasproti jim bodo stale Švicarke, branilke naslova Kanadčanke pa bodo igrale s Čehinjami.