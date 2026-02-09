Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Ponedeljek,
9. 2. 2026,
10.02

hokej zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 olimpijski hokejski turnir

ZOI, Milano, hokejski turnir, predtekmovanje, 4. dan (ž)

Gostiteljice lovijo pomembno zmago

Italijanke bodo izzvale Japonke.

Foto: Reuters

Italijanke bodo izzvale Japonke.

Foto: Reuters

Hokejistke Italije se bodo na uvodni tekmi dneva ob 12.10 pomerile z Japonsko. Obe reprezentanci bosta poskušali priti do zelo pomembne zmage v skupini B, iz katere v četrtfinale napredujejo prve tri zasedbe. Tudi Nemke bodo iskale pomembne točke, one proti odpisanim Francozinjam. V skupini A se Američanke odpravljajo po tretjo zmago, nasproti jim bodo stale Švicarke, branilke naslova Kanadčanke pa bodo igrale s Čehinjami.

Deset ekip v dveh skupinah, reprezentance A že v četrtfinalu

Sistem na ženskem turnirju je drugačen kot na moškem. Na OI sodeluje deset reprezentanc, razporejenih v skupino A (Kanada, ZDA, Finska, Češka, Švica) in skupino B (Švedska, Japonska, Italija, Francija in Nemčija).

Vsaka reprezentanca v skupini odigra po eno tekmo z vsako, po koncu predtekmovanja v četrtfinale napredujejo vse reprezentance skupine A in prve tri iz skupine B.

Ženski hokejski turnir, predtekmovanje

Ponedeljek, 9. februar

Lestvici:

Lestvici:

hokej zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 olimpijski hokejski turnir
