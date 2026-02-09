Ponedeljek, 9. 2. 2026, 10.02
14 ur, 54 minut
ZOI, Milano, hokejski turnir, predtekmovanje, 4. dan (ž)
Gostiteljice lovijo pomembno zmago
Hokejistke Italije se bodo na uvodni tekmi dneva ob 12.10 pomerile z Japonsko. Obe reprezentanci bosta poskušali priti do zelo pomembne zmage v skupini B, iz katere v četrtfinale napredujejo prve tri zasedbe. Tudi Nemke bodo iskale pomembne točke, one proti odpisanim Francozinjam. V skupini A se Američanke odpravljajo po tretjo zmago, nasproti jim bodo stale Švicarke, branilke naslova Kanadčanke pa bodo igrale s Čehinjami.
Deset ekip v dveh skupinah, reprezentance A že v četrtfinalu
Sistem na ženskem turnirju je drugačen kot na moškem. Na OI sodeluje deset reprezentanc, razporejenih v skupino A (Kanada, ZDA, Finska, Češka, Švica) in skupino B (Švedska, Japonska, Italija, Francija in Nemčija).
Vsaka reprezentanca v skupini odigra po eno tekmo z vsako, po koncu predtekmovanja v četrtfinale napredujejo vse reprezentance skupine A in prve tri iz skupine B.
Ženski hokejski turnir, predtekmovanje
Ponedeljek, 9. februar