Sreda, 25. 3. 2026, 8.40
ICEHL, četrtfinale, šesta tekma
Bo Olimpija dobila polfinalnega tekmeca ali bo morala še počakati?
Na sporedu je šesta četrtfinalna tekma IceHL med Celovcem (Jan Muršak) in Fehervar AV19 (Anže Kuralt), ki bi lahko dala zadnjega polfinalista. Zaključni plošček ima na palici madžarsko moštvo, ki v seriji na štiri zmage vodi s 3:2 in lahko zvečer z domačo zmago potrdi polfinalno vstopnico. Če bo Kuraltovim uspelo, bosta znana oba polfinalna para. V primeru uspeha madžarskega kolektiva bi se Olimpija v polfinalu, ki se bo začel v nedeljo, pomerila s Pustertalom. Če pa bo Celovec zvečer zmagal, bo treba na zadnjega polfinalista počakati do petka in sedme četrtfinalne tekme. V primeru petkovega napredovanja Celovca bi se Olimpija za finale pomerila z Gradcem.
Olimpija si je polfinale zagotovila pretekli teden, ko je Bolzano premagala v gosteh in s 4:1 v zmagah potrdila polfinalno vozovnico. Tekmec Ljubljančanov še ni znan, saj se bo v polfinalu najboljša ekipa rednega dela, ki še ostaja v tekmovanju (Gradec), pomerila z najslabšo, preostali moštvi bosta predstavljali drugi par.
Olimpija še čaka na polfinalnega tekmeca.
Mogoča tekmeca Olimpije sta Gradec in Pustertal. Če bo v zadnjem četrtfinalu zmagal Celovec, bo Olimpija igrala z Gradcem, sicer pa s Pustertalom.
ICEHL, četrtfinale, šesta tekma:
Četrtfinalna serija
Bolzano – Olimpija Ljubljana* /1:4/
Graz99ers* – VSV Beljak /4:0/
Salzburg – Pustertal* /0:4/
KAC Celovec – Fehervar /2:3/
//razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage (KAC in Fehervar sta serijo začela pozneje)
*Ekipa se je uvrstila v polfinale.