Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Sreda,
25. 3. 2026,
8.40

Osveženo pred

27 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Anže Kuralt Fehervar AV19 Jan Muršak KAC Celovec hokej HK Olimpija IceHL

Sreda, 25. 3. 2026, 8.40

27 minut

ICEHL, četrtfinale, šesta tekma

Bo Olimpija dobila polfinalnega tekmeca ali bo morala še počakati?

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
EC KAC : Fehervar AV19 | Madžarska ekipa bi z domačo zmago potrdila polfinale, v primeru večerne zmage Celovca pa bi o zadnjem potniku v polfinale odločala sedma petkova tekma v Celovcu. | Foto EC-KAC/Florian Pessentheiner

Madžarska ekipa bi z domačo zmago potrdila polfinale, v primeru večerne zmage Celovca pa bi o zadnjem potniku v polfinale odločala sedma petkova tekma v Celovcu.

Foto: EC-KAC/Florian Pessentheiner

Na sporedu je šesta četrtfinalna tekma IceHL med Celovcem (Jan Muršak) in Fehervar AV19 (Anže Kuralt), ki bi lahko dala zadnjega polfinalista. Zaključni plošček ima na palici madžarsko moštvo, ki v seriji na štiri zmage vodi s 3:2 in lahko zvečer z domačo zmago potrdi polfinalno vstopnico. Če bo Kuraltovim uspelo, bosta znana oba polfinalna para. V primeru uspeha madžarskega kolektiva bi se Olimpija v polfinalu, ki se bo začel v nedeljo, pomerila s Pustertalom. Če pa bo Celovec zvečer zmagal, bo treba na zadnjega polfinalista počakati do petka in sedme četrtfinalne tekme. V primeru petkovega napredovanja Celovca bi se Olimpija za finale pomerila z Gradcem.

Olimpija si je polfinale zagotovila pretekli teden, ko je Bolzano premagala v gosteh in s 4:1 v zmagah potrdila polfinalno vozovnico. Tekmec Ljubljančanov še ni znan, saj se bo v polfinalu najboljša ekipa rednega dela, ki še ostaja v tekmovanju (Gradec), pomerila z najslabšo, preostali moštvi bosta predstavljali drugi par.

Olimpija še čaka na polfinalnega tekmeca. | Foto: Aleš Fevžer

Mogoča tekmeca Olimpije sta Gradec in Pustertal. Če bo v zadnjem četrtfinalu zmagal Celovec, bo Olimpija igrala z Gradcem, sicer pa s Pustertalom.

ICEHL, četrtfinale, šesta tekma:

Četrtfinalna serija

Bolzano – Olimpija Ljubljana* /1:4/
Graz99ers* – VSV Beljak /4:0/
Salzburg – Pustertal* /0:4/
KAC Celovec – Fehervar /2:3/

//razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage (KAC in Fehervar sta serijo začela pozneje)
*Ekipa se je uvrstila v polfinale.

Anže Kuralt Fehervar AV19 Jan Muršak KAC Celovec hokej HK Olimpija IceHL
Ekskluzivna ponudba

Modri Fon marca

E-oskrba

