M. P.

Sobota,
23. 5. 2026,
23.05

Osveženo pred

2 uri, 19 minut

VN Kanade, kvalifikacije

George Russell v zadnjih sekundah osvojil "pole position"

Montreal George Russell Mercedes | George Russell si je pridirkal deveti najboljši štartni položaj, s katerega bo skušal zmagati drugič letos. | Foto Reuters

George Russell si je pridirkal deveti najboljši štartni položaj, s katerega bo skušal zmagati drugič letos.

Foto: Reuters

Prvo štartno mesto za veliko nagrado Kanade, ki bo v nedeljo ob 22. uri po srednjeevropskem času, si je na dirkališču Gilles Villeneuve v Montrealu pridirkal George Russell, ki je tri ure prej zmagal na šprinterski dirki. Ob njem bo v prvi vrsti Kimi Antonelli, s katerim sta imela na šprintu precej oster dvoboj, ki je pošteno razjezil mladega Italijana. V drugi štartni vrsti bosta dirkača ekipe McLaren.

Sportal Mladi Kimi trikrat v pesku in besen kot ris: "To je bilo pa poredno"

Dirkači formule 1 so v Montrealu po šprinterski dirki, ki jo je dobil George Russell (Mercedes) pred Landom Norrisom (McLaren), vodilni v prvenstvu Kimi Antonelli (Mercedes) pa je bil po treh izletih v pesek tretji, odpeljali še kvalifikacije za osrednjo dirko pete letošnje velike nagrade. "Pole position" je osvojil Russell, ki je v zadnjem delu kvalifikacij najprej naredil napako in prekinil hiter krog. Nato se je odločil za taktiko dveh ogrevalnih krogov in dveh hitrih krogov. In čeprav je imel bolj obrabljene pnevmatike, je uspel v zadnjem poskusu odpeljati najhitrejši čas kvalifikacij, 1:12,578. Tako je Britanec v Montrealu osvojil tretji zaporedni najboljši štartni položaj. Na nobeni od preostalih stez na koledarju nima več kot enega.

Andrea Kimi Antonelli bo dirkal za četrto zaporedno zmago. | Foto: Reuters Andrea Kimi Antonelli bo dirkal za četrto zaporedno zmago. Foto: Reuters Russell je bil 68 tisočink hitrejši od Antonellija. Tako bosta ekipna kolega in zdaj tudi tekmeca za zmage in naslov prvaka znova skupaj v prvi štartni vrsti. V drugi bosta dirkača ekipe McLaren, Norris in Oscar Piastri. Ob zaostanku četrt sekunde je peti čas odpeljal sedemkratni svetovni prvak Lewis Hamilton (Ferrari), štirikratni prvak Max Verstappen (Red Bull) pa bo ob njem v tretji vrsti. Samo osmo štartno mesto si je pridirkal Charles Leclerc (Ferrari), pa je zaostal samo štiri desetinke. Tako majhne razlike so na hitri stezi Gilles Villeneuve, kar obeta zelo zanimivo dirko. Pa še obstaja možnost dežja.

VN Kanade, kvalifikacije:

1. George Russell (Mercedes) 1:12,578
2. Kimi Antonelli (Mercedes) +0,068
3. Lando Norris (McLaren) +0,151
4. Oscar Piastri (McLaren) +0,203
5. Lewis Hamilton (Ferrari) +0,290
6. Max Verstappen (Red Bull) +0,329
7. Isack Hadjar (Red Bull) +0,357
8. Charles Leclerc (Ferrari) +0,398
9. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +0,702
10. Franco Colapinto (Alpine) +1,119

11. Nico Hülkenberg (Audi)
12. Liam Lawson (Racing Bulls)
13. Gabriel Bortoleto (Audi)
14. Pierre Gasly (Alpine)
15. Carlos Sainz (Williams)
16. Oliver Bearman (Haas)

17. Esteban Ocon (Haas)
18. Alex Albon (Williams)
19. Fernando Alonso (Aston Martin)
20. Sergio Perez (Cadillac)
21. Lance Stroll (Aston Martin)
22. Valtteri Bottas (Cadillac)

Štart dirke bo v nedeljo ob 22. uri po srednjeevropskem času.

Dva tedna pozneje se bo sezona nadaljevala z VN Monaka.

