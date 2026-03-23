Fehervar AV19 Anže Kuralt Jan Muršak KAC Celovec IceHL hokej

Ponedeljek, 23. 3. 2026, 14.54

ICEHL, četrtfinale, peta tekma

Komu zaključni plošček za polfinale? Evan Polei zaradi poškodbe končal sezono.

EC KAC : Fehervar AV19

Zmagovalec večerne tekme si bo priigral zaključni plošček za polfinale.

Foto: EC-KAC/Florian Pessentheiner

Hokejisti Celovca (Jan Muršak) bodo zvečer gostili peto tekmo četrtfinala ICEHL, v katerem se za polfinale merijo s Fehervarjem AV19 (Anže Kuralt). Serija na štiri zmage je izenačena na 2:2. Zmagovalec večerne tekme si bo priigral zaključni plošček za napredovanje v polfinale. Ta se bo začel 29. marca, v njem pa že čakajo Olimpija ter njena potencialna polfinalna nasprotnika Gradec in Pustertal. Ljubljanski klub je še uradno potrdil, da je kanadski napadalec Evan Polei je zaradi poškodbe že končal sezono.

Fehervar AV19
Sportal Fehervar izenačil serijo s Celovčani

Robustni kanadski napadalec Evan Polei jo je skupil v uvodni tretjini druge četrtfinalne tekme z Bolzanom v Tivoliju, ki jo je končal predčasno, prav tako soigralcem ni mogel pomagati v nadaljevanju četrtfinala. Poškodba spodnjega dela telesa je prehuda, da bi v tej sezoni še igral, tako da je 30-letnik že končal sezono in se vrnil v Kanado, kjer s soprogo pričakujeta prvega otroka.

Olimpija si je polfinale zagotovil pretekli teden, ko je Bolzano premagala v gosteh in s 4:1 v zmagal potrdila polfinalno vozovnico. Tekmec Ljubljančanov še ni znan, saj se bo v polfinalu najboljša ekipa rednega dela, ki še ostaja v tekmovanju, pomerila z najslabšo, preostali moštvi bosta predstavljali drugi par.

Mogoča tekmeca sta Gradec ali Pustertal. Če bo v zadnjem četrtfinalu zmagal Celovec, bo Olimpija igrala z Gradcem, sicer pa s Pustertalom.

Olimpija bo prvo domačo tekmo igrala v torek, 31. marca.

ICEHL, četrtfinale, peta tekma:

Četrtfinalna serija

Bolzano – Olimpija Ljubljana* /1:4/
Graz99ers* – VSV Beljak /4:0/
Salzburg – Pustertal* /0:4/
KAC Celovec – Fehervar /2:2/*

// razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage (KAC in Fehervar sta serijo začela pozneje)
*ekipa se je uvrstila v polfinale

Bolzano : HK Olimpija
Sportal Olimpija v polfinalu lige ICE!
