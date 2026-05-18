"Manjkalo je veliko stvari. Ni bilo pravih emocij, koraka več, dan prej smo porabili veliko energije, kar se je poznalo," je po porazu proti Norveški (0:4) dejal selektor slovenskih hokejistov Edo Terglav. Slovenci imajo danes tekmovanja prost dan, v torek ob 20.20 pa jih čaka tretja tekma svetovnega prvenstva, ko se bodo pomerili s Slovaki.

Slovenska hokejska reprezentanca je po zmagovitem sobotnem uvodu svetovnega prvenstva, ko je v podaljšku premagala favorizirano Češko, le 24 ur zatem palice prekrižala z Norveško. Slovenci proti Skandinavcem niso bili pravi, po porazu z 0:4 je selektor Edo Terglav priznal, da je njegovim varovancem po zahtevnem prvem obračunu zmanjkalo energije.

"Veliko stvari je tokrat manjkalo. Veliko govorimo o tem boju, ki se začne že pri buliju (sodniškem metu, op. a.), kjer smo bili slabi. Tukaj se vse začne, skozi celotno tekmo ni šlo … Dan prej smo bili veliko boljši. Prva tekma nam je pobrala veliko energije, kar se je poznalo. Ni bilo pravih emocij, ni bilo koraka več. Igrati dve zaporedni tekmi proti takim ekipam na tej ravni ... imamo zelo malo igralcev, ki so tega vajeni med klubsko sezono," je po porazu v izjavi za HZS razmišljal Terglav.

Foto: Reuters

Njegova zasedba ima danes tekme prost dan, že v torek pa se nadaljuje zgoščen tekmovalni ritem. Slovenci bodo tudi takrat igrali večerno tekmo, ob 20.20 jim bodo nasproti stali Slovaki.

"To tekmo je treba hitro pozabiti in iti naprej. Turnir je še dolg. Ponedeljek bomo izkoristili za počitek, malo bomo pogledali stvari, pri katerih moramo biti boljši. Pet tekem nas še čaka," je selektor znova spomnil, da je treba imeti kratek spomin.

"Norvežani so zagotovo dobra ekipa. Mi smo bili pred tekmo optimistični, a tokrat to ni bilo dovolj. Včeraj smo zgodaj zadeli, danes pa smo zaostajali, kar je stvari mentalno otežilo, saj smo vedeli, da potrebujemo zadetek," je dejal igralec tekme na slovenski strani Matic Török.

Foto: Guliverimage

22-letni adut slovenskega napada odločno pogleduje proti nadaljevanju prvenstva. "Ponedeljek je prost dan, potem pa glave gor in v torek na polno. Vemo, da bomo v prihodnjih dneh imeli svoje priložnosti. O tem sem stoodstotno prepričan."

Slovenci so po dveh tekmah v svoji skupini z dvema točkama trenutno šesti, v nadaljevanju prvenstva pa jih čakajo še tekme s Slovaki, Švedi, Kanadčani, Danci in za konec, 25. maja, z na papirju najnižje postavljeno reprezentanco Italijo.

Cilj slovenske reprezentance je obstanek med elito, za kar se bo treba izogniti zadnjemu, osmemu mestu v skupini.