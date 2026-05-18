Kanadčani proti lanskim krvnikom

Spored četrtega dne svetovnega prvenstva v Švici se bo začel ob 16.20, ko si bosta v ponovitvi lanskega četrtfinala nasproti stali Kanada in Danska. Zadnja je lani presenetila favorizirano kanadsko zasedbo in predčasno končala njeno pot na SP. Na popoldanski tekmi v Zürichu si bodo nasproti stali branilci naslova Američani in Finci. Slovenci imajo danes tekme prost dan, prvenstvo bodo nadaljevali v torek ob 20.20 proti Slovakom.

Kanadčani so po dveh tekmah stoodstotni, premagali so Švedsko in Italijo, medtem ko Danci še čakajo na prve točke, saj so izgubili proti Čehom in Švedom. Reprezentanci sta se lani pomerili v četrtfinalu, v katerem so Skandinavci poskrbeli za presenečenje in izločili tekmece.

Finci so prav tako pri vseh šestih mogočih točkah, premagali so Nemce in Madžare, branilci zlata Američani pa so za uvod izgubili proti gostiteljem Švicarjem, nato pa pričakovano premagali Veliko Britanijo.

Zvečer bodo Švicarji tretjo zmago iskali proti Nemcem, v slovenski skupini pa sledi poslastica med Čehi in Švedi. Obe reprezentanci sta enkrat zmagali in enkrat izgubili, Čehi prav proti Slovencem.

Slovenska zasedba ima po nedeljskem porazu proti Norveški danes tekmovanja prost dan, tretja tekma jo čaka v torek. Znova bo igrala večerni obračun (20.20), takrat proti Slovakom.

Svetovno prvenstvo v hokeju, predtekmovanje (Zürich, Fribourg) Ponedeljek, 18. maj

