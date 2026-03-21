Fehervar izenačil serijo s Celovčani

Hokejisti Fehervarja so na četrti tekmi četrtfinala regionalne lige ICE premagali celovški KAC s 3:2 po podaljšku. Izid v zmagah je izenačen na 2:2, naslednja tekma bo v ponedeljek v Celovcu. V polfinalu so že Olimpija Ljubljana, Pustertal in Gradec.

Dvoboj med Celovčani in Madžari je zadnji še odprt obračun četrtfinala. Danes so bili gostitelji v Szekesfehervarju blizu zmagi že po rednem delu, a je goste rešil slovenski hokejist Jan Muršak z izenačenjem poldrugo minuto pred koncem. Nato pa je v osmi minuti podaljška za Feherver, kjer igra tudi slovenski reprezentant Anže Kuralt, zadel Janos Hari.

V ligi ICE so že znani vsi trije preostali polfinalisti. Pustertal in Gradec sta že po štirih tekmah izločila Beljak in branilca naslova Salzburg, Olimpija je proti Bolzanu za napredovanje potrebovala pet tekem.

Tekmec Ljubljančanov še ni znan, saj se bo v polfinalu pomerila najboljša ekipa rednega dela, ki še ostaja v tekmovanju, z najslabšo, preostali moštvi bosta predstavljali drugi par. Možna tekmeca pa sta Gradec ali Pustertal. Če bo v zadnjem četrtfinalu zmagala celovška zasedba, bo Olimpija igrala z Gradcem, sicer pa s Pustertalom.

Polfinale se bo začel 29. marca.

ICEHL, četrtfinale, četrta tekma: