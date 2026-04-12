Steffen Baumgart ni več glavni trener nemškega nogometnega prvoligaša Uniona iz Berlina. Berlinčani so 54-letnega Baumgarta odpustili, potem ko je Union v 29. krogu bundeslige izgubil proti Heidenheimu (1:3). Do konca sezone bo kot prva ženska klub iz prestolnice vodila 34-letna Marie-Louise Eta, so sporočili iz kluba.

Kot so navedli na spletni strani kluba, je bila Eta doslej trenerka mladinske ekipe do 19 let kluba iz Berlina.

Nemški mediji poročajo, da je Eta postala prva ženska, ki je postala glavna trenerka moškega kluba v zgodovini po kakovosti najvišjega ranga nemškega klubskega nogometa. Postala je tudi prva ženska, ki bo kot glavna trenerka vodila eno od ekip v petih najboljših evropskih nogometnih ligah.

Union je trenutno na 11. mestu ligaške lestvice z 32 točkami. Na vrhu je Bayern München s 76 točkami.

"Upoštevajoč razliko v točkah v spodnjem delu lestvice naš obstanek v bundesligi še ni zagotovljen. Navdušena sem, da mi je klub zaupal to zahtevno nalogo. Ena od Unionovih prednosti je bila vedno sposobnost poenotenja, ko smo bili v podobnem položaju, v katerem smo se znašli zdaj. Prepričana sem, da si bomo s to ekipo zagotovili ključne točke za obstanek v bundesligi," je po imenovanju za spletno stran kluba dejala Eta.

Eta bo naloge opravljala kot začasna glavna trenerka do konca sezone. Po koncu sezone bo vodila žensko prvo ekipo Uniona.

"Doslej v tej sezoni še ni bilo razlogov za veselje, ne pustimo se zavesti lestvici, naš položaj ostaja sila negotov in obupno potrebujemo točke, da si zagotovimo mesto v ligi. Dve zmagi na 14 tekmah od zimskega premora in predstave, ki smo jih pokazali v zadnjih tednih, nam ne dajejo upanja, da lahko s trenutno postavo stvari obrnemo na bolje. Zato smo se odločili za nov začetek. Vesel sem, da se je Marie Louise Eta strinjala, da bo to vlogo prevzela začasno, preden bo poleti, kot je bilo načrtovano, postala glavna trenerka ženske prve ekipe," je za spletno stran kluba pojasnil Horst Heldt, generalni direktor moškega profesionalnega nogometa pri Union Berlinu.

