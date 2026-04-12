Avtorji:
Sa. B., STA

Vladimir Putin Volodimir Zelenski vojna Rusija Ukrajina

Vojna v Ukrajini

Ukrajina in Rusija z medsebojnimi obtožbami o kršitvah premirja

Ukrajina | "Do 7. ure zjutraj je bilo zabeleženih 2.299 kršitev premirja. Natančneje: 28 napadov sovražnika, 479 sovražnih obstreljevanj, 747 napadov z napadalnimi droni ... in 1.045 napadov z droni FPV," je danes sporočil generalštab ukrajinskih sil. | Foto Reuters

Foto: Reuters

Ukrajina in Rusija sta izmenjali medsebojne obtožbe o kršitvah premirja, na katerega sta pristali v luči pravoslavnih velikonočnih praznikov. Ukrajinska vojska trdi, da so od njegove uveljavitve zabeležili več kot 2.200 kršitev, ruska tiskovna agencija TASS pa navaja nekaj manj kot dva tisoč domnevnih ukrajinskih kršitev.

"Do 7. ure zjutraj je bilo zabeleženih 2.299 kršitev premirja. Natančneje: 28 napadov sovražnika, 479 sovražnih obstreljevanj, 747 napadov z napadalnimi droni ... in 1.045 napadov z droni FPV," je danes sporočil generalštab ukrajinskih sil. Kot je dodal v objavi na družbenem omrežju Facebook, napadov z raketami, vodenimi letalskimi bombami in brezpilotniki šahed do takrat ni bilo.

Premirje naj bi trajalo do konca današnjega dne

Ruska stran medtem trdi, da so danes do 8. ure po moskovskem oziroma 7. ure po srednjeevropskem času našteli 1.971 ukrajinskih kršitev premirja, poročanje agencije TASS povzema francoska AFP.

Premirje, ki ga je prejšnji teden predlagal Kijev, naj bi trajalo do konca današnjega dne. Sprti strani sta si sicer tudi med preteklimi prekinitvami ognja v več kot štiri leta trajajoči vojni – lansko 30-urno med pravoslavno veliko nočjo in praznovanjem konca druge svetovne vojne v maju – izmenjavali obtožbe o kršitvah ter izkoriščanju premirja za prerazporeditev in oskrbo svojih sil.

