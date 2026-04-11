Konec sveta, kot ga poznamo: špricatelj in špricanec

Zoran Stevanović je sinoči gotovo slabo spal. Od volitev ni minil še niti mesec dni, pa se je že povezal s človekom in stranko, za katera je prisegel, častna policijska, da se ne bo. Dejal je celo, da si ne bi oprostil, če bi prvi mesec po volitvah pokazal, da se je kakorkoli zlagal. Včeraj pa je bil za predsednika državnega zbora izvoljen prav na predlog ter z glasovi SDS in trojčka NSi. Res, Zoran Stevanović je sinoči gotovo slabo spal. Če verjamete.

Čestitke so na mestu. Najbrž.

V blatnodolski politiki velja, da je mesto šefa parlamenta del koalicijskega kadrovskega razreza. Če to drži tudi tokrat, potem izvolitev Zorana Stevanovića na mesto predsednika državnega zbora nakazuje, da Slovenijo čaka četrta vlada Janeza Janše.

Verjetno se spodobi, da novoizvoljenemu predsedniku državnega zbora čestitamo ob nastopu funkcije. Istočasno se moramo povprašati o zdravju poslank in poslancev, ki so glasovali za njegovo imenovanje.

Dejan Stevanović je novi predsednik državnega zbora.

Ekipa, ki je skoraj dve desetletji (pogosto upravičeno) kritizirala pojav novih obrazov, je na drugo najvišjo funkcijo v državi spravila ne le nov obraz, pač pa tudi stranko, ki sama sebe označuje za antipod ustaljeni, mainstreamovski politiki.

Nam pa to tudi veliko pove tudi o domnevni protisistemskosti stranke Resnica. Ogorčenost nad ustaljeno politiko je trajala zgolj toliko časa, kolikor je bilo to nujno potrebno, da se je nova strančica prebila v vrste prvokategornikov. Potem je bil dogovor, bolje rečeno, sinhronizacija sistemov, le še vprašanje časa.

Nasprotja se privlačijo

Če Janša in SDS veljata za najtrša podpornika zveze NATO, Ukrajine in izraelskega premiera Netanjahuja, sta Stevanović in Resnica njuno popolno nasprotje: nasprotujejo članstvu v zvezi NATO, kritizirajo genocid nad Palestinci in imajo sumljivo proruska stališča.

Paritveni ples, ki smo ga gledali v parlamentu, je bil tako bizaren, da je celo Lenartu Žabviju, poslancu GS, katerega nastope je sicer kar težko prenašati, uspela precej domiselna sintagma: našla sta se špricatelj in špricanec.

V času pandemije je bil prav Stevanović na čelu (nekolesarskih) sredinih protestov, ki so se sprevrgli v nasilje ter pripeljali do uporabe vodnega topa in zaplinjanja Ljubljane s solzivcem. Janez Janša pa je bil na čelu vlade, ki je dovolila ekscesno uporabo teh represivnih ukrepov.

Včeraj nič od tega ni bilo pomembno. Paritveni ples, ki smo ga gledali v parlamentu, je bil tako bizaren, da je celo Lenartu Žabviju, poslancu GS, katerega nastope je sicer kar težko prenašati, uspela precej domiselna sintagma: našla sta se špricatelj in špricanec.

Za največjo stranko (verjetne?) desnosredinske koalicije je jasno, da jim je za kredibilnost državnih institucij mar toliko kot za lanski sneg. Dosti bolj na mestu je vprašanje, kaj točno se je podilo po glavi poslancem trojčka NSi++, da so pristali na takšno španovijo.

Zaupanje in kompatibilnost

Potem ko je imel Jernej Vrtovec polna usta pritožb o tem, kako med njegovim trojčkom in Gibanjem Svoboda ni niti zaupanja niti ideološke kompatibilnosti, je brez pomisleka skočil na isti politični voz s človekom, ki si mora zaupanje šele zaslužiti. A če bi resnično nepopisanemu listi še lahko (naivno) dali priložnost, Vrtovec dobro ve, da je bil Stevanović pravnomočno obsojen za goljufijo. Tu ne gre več zgolj za kreativno interpretacijo zaupanja. Tu gre za neumnost. O ideološki kompatibilnosti pa ni vredno izgubljati besed.

"Da bo stranka pod Jernejem Vrtovcem le stežka zlezla iz sence SDS, je bilo jasno že takoj po tem, ko je prevzel njeno vodenje in se začel obnašati kot podpredsednik Janševe stranke za zadeve NSi."

Da bo stranka pod Jernejem Vrtovcem le stežka zlezla iz sence SDS, je bilo jasno že takoj po tem, ko je prevzel njeno vodenje in se začel obnašati kot podpredsednik Janševe stranke za zadeve NSi. Tudi zato je bilo prav zanimivo opazovati, kako se je na vse kriplje otepal kakršnegakoli poseganja čez politično sredino. Kot da bi selektivno oglušel za sporočilo volivcev, da si želijo prav tega.

Resnica je prilagodljiva

Obstaja sicer teoretična možnost, da je šlo pri izvolitvi Zorana Stevanovića za ad hoc koalicijo in da se bodo pri koalicijskih pogajanjih karte na novo premešale.

Pri tem je nujno pribeležiti sledeče: vse kritike, ki jih je bil in jih še bo zaradi dogovora s Stevanovićem deležen Janša, bi (bodo?) v primeru dogovora s Stevanovićem upravičeno letele na Goloba. Če je politika res umetnost možnega in hkrati preigravanje levo, desno, gor in dol, je koalicijska kombinatorika za Roberta Goloba zdaj postala neskončno bolj komplicirana. Hkrati ima od sinoči Janez Janša precej lažjo pot do oblikovanja nove vlade.

Zdaj je na potezi predsednica republike, ki je rekla, da bo za mandatarja predlagala tistega kandidata, ki ji bo prinesel vsaj 46 glasov. Od včeraj se zdi, da jih bo Vodja SDS lahko prinesel vsaj 48, morda celo kakšnega več.

To je sicer še vedno taista šibka večina, za katero se je zaklinjal, da z njo ne bo oblikoval vlade. A lekcija, ki smo jo včeraj ponovno vzeli, je, da predvolilne besede v povolilnem času ne veljajo prav nič. Da je, če hočete, resnica prilagodljiva.

Kdo bo slabo spal

Prav to je največji problem petkove šlamastike v parlamentu. Med Zoranom Stevanovićem z Resnico na eni strani ter SDS, NSi++ in Demokrati na drugi strani pravzaprav ni velike razlike. Niti v principih niti v pristopih.

Zoran Stevanović, se bo sicer moral zagovarjati pred svojimi volivci, kolikor jih pač je. Anže Logar in Jernej Vrtovec pa sta zamudila zgodovinsko priložnost, da bi dokazala, da sta res sredinska politika in bi presegla polarizacijo, proti kateri sta imela toliko povedati.

Kar je dolgoročno zanju morda še pomembnejše, zdaj, ko sta že storila prvi velik korak v smeri Janševe vlade, se je njuna specifična politična teža precej zmanjšala. Nenazadnje oba vesta, kakšno je življenje v Janševi koaliciji in kako maršal v svoji ekipi ne prenaša prostih strelcev.

Če se nam zdi, da bo Stevanović, izjavam navkljub, tudi te dni dobro spal, pa si lahko mislimo, da bosta Logar in Vrtovec toliko slabše.

Kdo ve, morda pa bo res konec sveta.

