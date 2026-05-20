Viasat prinaša osvežene programe in bogat poletni TV-spored

Če imate radi zgodbe, ki vas popeljejo daleč stran od vsakdana – v starodavne civilizacije, divjo naravo, na nevarne odprave, v razkošne dvorne spletke, resnične kriminalne primere ali svet velikih filmskih naslovov –, programi Viasat to poletje prinašajo še več razlogov, da ostanete pred zaslonom.

Družina programov Viasat vstopa v novo poglavje z osveženo vizualno podobo, sodobnejšim videzom in jasnejšo povezanostjo celotne ponudbe. Potem ko je filmski program Viasat Kino dobil novo identiteto, se preobrazba zdaj nadaljuje z novo podobo programov Viasat History, Viasat Nature, Viasat Explore, Viasat True Crime in Viasat Epic Drama.

Nova podoba prinaša bolj svež vizualni nastop na TV-zaslonih, platformah in digitalnih programih – toda tisto, zaradi česar gledalci te programe izbirajo, ostaja enako: odlične zgodbe, jasni žanri in vsebine, v katere se je lahko potopiti, še lažje pa se v njih izgubiti.

Viasat History Foto: Viasat

Viasat History gledalce popelje skozi velike civilizacije, pozabljene zgodbe in dogodke, ki so oblikovali svet. Od antičnih rivalstev in arheoloških odkritij do zgodovinskih osebnosti, ki so spreminjale tok časa – zgodovina tako ni le lekcija iz preteklosti, temveč zgodba, ki ima še danes kaj povedati.

Viasat Explore Foto: Viasat

Viasat Explore je odlična izbira za vse, ki radi spremljajo resnične ljudi v resnično zahtevnih položajih. Ledene pokrajine, nevarna dela, ekstremna okolja, vojaške izkušnje in boj z naravo – tako se vsak dan spremeni v preizkus vzdržljivosti, iznajdljivosti in poguma.

Viasat Nature prikazuje naravo v njeni najlepši in tudi najbolj nepredvidljivi podobi. Oceani, reke, močvirja, skrite živalske skupnosti in neverjetni prizori divjega sveta prikazujejo, kako veličasten, surov in presenetljiv je naš planet.

Viasat Epic Drama Foto: Viasat

Viasat Epic Drama odpira vrata svetovom, v katerih se za velikimi ljubeznimi, razkošnimi kostumi ter uglajenimi manirami pogosto skrivajo skrivnosti, izdaje in nevarne igre moči. To so zgodbe o ambicijah, družini, strasti in likih, ki dobro vedo, da se usode ne čaka, temveč osvaja.

Viasat True Crime Foto: Viasat

Viasat True Crime raziskuje resnične zločine, zlovešče motive in primere, ki ne nehajo vznemirjati javnosti. S pomočjo pričevanj, preiskav in rekonstrukcij ta program gledalce popelje v ozadje naslovov črne kronike ter razkriva, na kakšen način se zločini načrtujejo, skrivajo in na koncu razkrijejo.

S programom Viasat Kino, kjer so doma velike filmske zgodbe, ponudba programov Viasat zdaj združuje še jasneje opredeljene programe za ljubitelje filma, zgodovine, narave, pustolovščin, drame in vsebin o resničnih zločinih.

In čeprav je videz programov osvežen, ostaja razlog, da jih radi gledate, enak: velike zgodbe, močni liki in svetovi, ki jih je vredno raziskati.

Če želite raziskati, kaj vse je na sporedu, kdaj se začne vaša najljubša oddaja in kaj novega prihaja na spored to poletje, so tu tudi nove, preglednejše spletne strani programov s TV-sporedom, napovedmi sporedov in dodatnimi zgodbami o vsebinah, ki jih gledate.