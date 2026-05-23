Katastrofa ruskega letala na Hrvaškem

Na današnji dan pred 45 leti se je v Reki na Hrvaškem (takrat v Jugoslaviji) zgodila ena od najbolj smrtonosnih letalskih nesreč v zgodovini civilnega letalstva v Evropi.

Potniško letalo Tupoljev Tu-134A sovjetskega (danes ruskega) proizvajalca letal Tupoljev, ki ga je upravljala jugoslovanska letalska družba Aviogenex, je 23. maja z letališča Gatwick v Londonu potovalo v Reko na Hrvaškem (oziroma takrat še v nekdanji skupni državi Jugoslaviji).

Tupoljev Tu-134A družbe Aviogenex Tu-134A, podoben tistemu, ki je bil udeležen v smrtonosni nesreči na Hrvaškem.

Odlomilo se je krilo, vsi so preživeli prvi udarec. Potem je zagorelo.

Letalo je med poskusom pristanka na mednarodnem letališču v Reki - pristajanje je potekalo ob mraku in v zelo slabem vremenu, močno je namreč deževalo - silovito treščilo ob pristajalno stezo slabih 200 metrov pred točko, kjer bi se pristajalna kolesa sicer šele morala dotakniti pristajalne steze.

Sila zelo trdega pristanka je odlomila desno krilo Tupoljeva Tu-134A, letalo pa se je nato prevrnilo na bok in začelo drseti po pristajalni stezi. Kasnejša preiskava je pokazala, da so vsi potniki in člani posadke sicer preživeli prvi siloviti udarec letala ob tla.

Letalo so nato zajeli ognjeni zublji, po kabini se je začel širiti zelo gost dim.

Umrlo je 78 od 83 ljudi na letalu, preživelo jih je le pet

Ker je bila strukturna integriteta letala zaradi pretrdega pristanka letala precej načeta, so bili izhodi večidel blokirani, evakuacija potnikov in članov posadke pa je bila zato skoraj nemogoča.

Mednarodno letališče Reka, kjer se je zgodila nesreča, je blizu kraja Omišalj na Krku.

Zaradi požara je umrlo kar 78 od 83 ljudi na krovu letala. Med njimi je bil tudi hrvaški pesnik Josip Pupačič, njegova žena in njegova hči. Eden od potnikov, ki so preživeli, takrat 22-letni Ranko Sarajčić, je preiskovalcem nesreče kasneje povedal, da je našel način za evakuacijo v zadku letala in da je to povedal drugim potnikom, a mu ni sledil nihče.

Za najbolj smrtonosno letalsko nesrečo na Hrvaškem sicer še vedno velja tragedija iz leta 1976, ko sta na nebu nad Zagrebom trčili potniški letali družb British Airways in Inex Adria, predhodnice Adrie Airways. Umrlo je vseh 176 potnikov in članov posadke v obeh letalih in še ena oseba na tleh.

Pilotsko posadko naj bi zmedla optična iluzija

Kasnejša preiskava vzrokov nesreče leta Aviogenex 130 je pokazala, da je posadko letala najverjetneje zmedla optična iluzija, zaradi česar se naj bi jim zdelo, da je bila pristajalna steza bližje kot v resnici. Pilotske posadke uradno nikoli nihče ni krivil za povzročitev nesreče, neznanka pa do danes sicer ostaja, zakaj se v zelo nestabilnih in nevarnih razmerah niso odločili za prekinitev in ponoven poskus pristanka.

Pilotske posadke uradno nikoli nihče ni krivil za povzročitev nesreče.

Prva smrtonosna nesreča tega letala

Katastrofa na Krku (mednarodni letališče Reka leži na tem hrvaškem otoku v bližini kraja Omišalj) sicer velja za prvo letalsko nesrečo s smrtnimi žrtvami, v kateri je bilo udeleženo letalo Tupoljev Tu-134A. To letalo je kljub častitljivi starosti danes še vedno v (omejeni) uporabi.