Najbolj neumna stava vseh časov? Povzročil je grozljivo nesrečo, sam pa preživel.

Potniško letalo tupoljev tu-134A je 20. oktobra 1986 ob vzletelo iz Sverdlovska (današnji Jekaterinburg), namenjeno pa je bilo v Grozni, prestolnico Čečenije. Polet Aeroflot 6502 je imel predviden še postanek v Kuibiševu (današnja Samara). Na letalu je bilo 94 oseb – 87 potnikov in sedem članov posadke.

Tako zdolgočasen, da je predlagal smrtonosno stavo

Kot so sovjetski preiskovalci za javnost razkrili šele junija 1987 (vir), skoraj leto dni po nesreči, se je pilot Aleksander Kliujev med poletom začel dolgočasiti, zato je kopilotu Genadiju Žirnovu predlagal drzno stavo.

Razbitine letala po nesreči. Foto: Wikimedia Commons / fishki.net

Na letališču v Samari bo pristal z "zavezanimi očmi" – zastrl bo okna pilotske kabine in se zanašal samo na podatke instrumentov in druge tehnologije v kabini, je napovedal. Kopilot je stavo sprejel.

S tristo kilometri na uro na streho

Kliujev se je pristajalni stezi približal veliko prehitro. Ignoriral je opozorila kontrolnega stolpa, naj zaradi neugodnih razmer na tleh prekine postopek pristajanja, doda plin, še enkrat zaokroži nad letališčem in poskusi znova.

Tupolev se je pristajalne steze dotaknil s hitrostjo skoraj 300 kilometrov na uro. Ker Kliujev letala pred pristankom ni poravnal, se je prevrnilo na streho. Potniško kabino je zajel požar.

Razbitine letala tupoljev tu-134A po nesreči. Na fotografiji reševalca, ki iz razbitin vlečeta domnevno truplo ene od žrtev nesreče. Foto: Wikimedia Commons / aerospacecue.it

Kopilot umrl, pilot v zapor, a so ga izpustili zelo hitro

Po navedbah sovjetskih oblasti je v nesreči takoj umrlo 53 potnikov in pet članov posadke, 28 ljudi pa so odpeljali v bolnišnico, kjer je kasneje umrlo še 11 oseb. Skupno število smrtnih žrtev pilotove stave je bilo 70. Med prevozom v bolnišnico je zaradi zastoja srca namreč umrl kopilot Genadij Žirnov.

Tega so preiskovalci nesreče kasneje obsodili, da pilotu ni poskusil preprečiti nevarnega pristanka, a v poročilo o nesreči zapisali tudi pohvalo, da je, čeprav hudo poškodovan, reševal preživele potnike.

Notranjost letala, ki jo je zajel požar, je bila po navedbah sovjetskih oblasti skoraj povsem uničena. Mnogi potniki, ki so nesrečo preživeli, so imeli kasneje težave z zdravjem, saj so vdihavali dim. Foto: Wikimedia Commons / fishki.net

Kasnejša analiza nesreče je navajala nekoliko drugačne podatke o žrtvah nesreče, in sicer naj bi 63 potnikov in članov posadke umrlo takoj ob trku in v požaru, ki je skoraj takoj zajel letalo, še sedem pa kasneje v bolnišnici, tudi kopilot Žirnov. Končno število smrtnih žrtev je bilo v obeh poročilih sicer enako.

Pilot Aleksander Kliujev, glavni krivec za nesrečo, je bil medtem eden od štiriindvajsetih članov posadke in potnikov, med njimi je bilo 14 otrok, ki so preživeli. Zaradi malomarnosti so ga obsodili na petnajstletno zaporno kazen, a so ga na prostost izpustili že po šestih letih.

Na letalu je takoj po stiku s tlemi izbruhnil obsežen požar. Fotografija je simbolična. Foto: Shutterstock

Na letalu tudi obsojenec, ki pa okoliščin ni izkoristil za pobeg

Po navedbah portala fishki.net, ki se opira na stare vire iz krogov nekdanje sovjetske obveščevalne agencije KBG, je bil eden od preživelih potnikov na letu Aeroflot 6502 tudi v lisice vklenjen moški, večkratni obsojenec za različne zločine, ki so ga na letališču v prestolnici Čečenije pričakovali policisti.

Ob trku letala naj bi moški iz potniške kabine skočil med prvimi, a kaosa ni izkoristil za pobeg, temveč je policiste počakal v bližini gorečega letala.