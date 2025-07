Vrhunski porsche GT3 RS ima s paketom Wiessach kar 520 “konjev” in je brezkompromisni športnik. Fotografija je simbolična. Foto: Porsche Uspešni športniki so večinoma tudi navdušenci nad hitrimi in zmogljivimi avtomobili. Nič drugače ni med kolesarji. Mark Cavendish je globalni ambasador znamke Aston Martin, Mathieu van der Poel že sodeluje z Lamborghinijem in vozi njihovega urusa. Več avtomobilskih znamk ima svoje zametke tudi v svetu kolesarstva, zato podobna partnerstva niso presenetljiva.

Tadej Pogačar ima v Monaku dva avtomobila in sicer audi RS4 avant, poleg tega pa tudi porsche GT3 RS v različici “Weissach”. Tak avtomobil poganja štirilitrski atmosferski šestvaljni motor z močjo 520 “konjev”, v primerjavi s klasičnim pa je za okrog 17 kilogramov lažji. Ima namreč več karbonskih delov, titanovo zaščitno kletko in podobno.

Zanimivo prevozno sredstvo v Monaku je za Pogačarja tudi obnovljena originalna vespa 50 speciale (seveda v rumeni barvi), ki jo je že leta 2021 dobil kot darilo za zmago na Touru s strani proizvajalca kolesarskih sedežev Prologo. Pogačar je bil že prej navdušenec nad vespami - po omenjeni zmagi je za darilo kupil vespo tudi ostalim moštvenim kolegom s francoske kolesarske pentlje.

Slovenske kolesarje so hitri in celo dirkalni avtomobili v preteklosti zamikali. Vinko Polončič je bil nekaj časa voznik relija, nato pa v reliju zelo uspešen sovoznik. Z Andrejem Jerebom sta sodila v vrh slovenskega relija in bila leta 1998 državna prvaka med dvokolesno gnanimi dirkalniki. Konec leta 1994 se je na prireditvi Zbor Šampionov, ki je bil neuradni zaključek sezone, v dirkalni avtomobil usedel tudi Valter Bonča. Med 51 tekmovalci je osvojil 42. mesto. Med tujimi kolesarji se je po koncu kariere v dirkalne avtomobile (tudi dirkalnike GT) preselil Belgijec Tom Boonen.

Mathieu van der Poel vozi lamborghini urus.

Nosilci treh majic v cilju Dirke po Franciji s Škodinimi pokali.

Kolesarska dirka po Franciji je sicer tesno povezana tudi z avtomobili. Celotna karavana je velik logistični podvig, kjer imajo svojo dirko v dirki tudi ekipni avtobusi, spremljevalna vozila in avtomobili. Tradicionalni pokrovitelj dirke je Škoda, ki ima zametke svojega podjetja prav v proizvodnji koles.

Oblikovalski studio Škode je tudi letos oblikoval zmagovalni pokal za najhitrejšega kolesarja, prav tako tudi za prejemnike pikčaste, bele in zelene majice - zanjo so še dodatni pokrovitelj, zato je pokal Jonathanu Milanu v Parizu predal kar izvršni direktor Škode Klaus Zellmer.

Direktorjev avtomobil z antenami in tudi priključnim kablom

Direktor dirke je letos uporabljal priključni hibrid in polno električni športni terenec. Foto: Škoda Škoda je za karavano dirke pripravila 220 priključnih hibridov in polno električnih vozil. Direktor dirke Christian Prudhomme se je vozil v posebej predelanih avtomobilih, ki imata vgrajeno dodatno komunikacijsko opremo za popoln nadzor nad dogajanjem na trasi. Prudhomme se je vozil tako s priključno hibridnim superbom kot električnim enyaqom.

Avtomobil direktorja Dirke po Franciji:

Foto: Škoda

