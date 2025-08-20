Pri Oplu so izdelali futurističen in vpadljiv koncept, ki ga bodo pokazali tudi na avtomobilski razstavi IAA v Munchnu. Avtomobil bo imel v fizični obliki visokozmogljiv električni pogon s skupno močjo 588 kilovatov (800 "konjev"), kar 800 Nm navora in najvišjo hitrost 320 kilometrov na uro. Ti podatki bodo sicer najbolj prav prišli v svetu simulatorjev in računalniških iger, saj bo avtomobil na voljo za igro Gran Turismo 7.

Zadnje luči tudi napoved nove corse

Koncept pa namiguje tudi na naslednjo generacijo corse, ki jo pričakujemo čez dve leti. Zanimiva je nova oblikovalska zasnova zadnjega dela, ki ima nizke in bolj minimalistične luči. Pri Oplu napovedujejo bolj izrazite in vidne vodoravne in navpične oblikovalske linije, kar luči na tem konceptu že potrjujejo.

Koncept napoveduje tudi športne različice corse z oznako GSe. Kakšen bo pogon, ki ga bo mogoče v novi corsi dejansko voziti na cesti in ali bo ta v športni različici le električni, bomo videli v prihodnjih letih. Opel je bil tudi med prvimi, ki je uradno homologiral dirkalnik corsa rally5e za tekmovanja v reliju.

Foto: Opel

Foto: Opel Foto: Opel