Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Sreda,
20. 8. 2025,
8.19

Osveženo pred

5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
IAA Munchen Opel corsa Opel

Sreda, 20. 8. 2025, 8.19

5 minut

Opel corsa GSE vision gran turismo

Futurističen koncept Opla, ki že danes namiguje na novo corso #foto

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Opel corsa GSE vision gran turismo | Foto Opel

Foto: Opel

Opel razkriva futurističen koncept, ki oblikovno namiguje na naslednjo generacijo corse. Kar 800-"konjski" pogon bo prišel še najbolj prav navdušencem nad računalniškimi igrami.

Pri Oplu so izdelali futurističen in vpadljiv koncept, ki ga bodo pokazali tudi na avtomobilski razstavi IAA v Munchnu. Avtomobil bo imel v fizični obliki visokozmogljiv električni pogon s skupno močjo 588 kilovatov (800 "konjev"), kar 800 Nm navora in najvišjo hitrost 320 kilometrov na uro. Ti podatki bodo sicer najbolj prav prišli v svetu simulatorjev in računalniških iger, saj bo avtomobil na voljo za igro Gran Turismo 7. 

Zadnje luči tudi napoved nove corse

Koncept pa namiguje tudi na naslednjo generacijo corse, ki jo pričakujemo čez dve leti. Zanimiva je nova oblikovalska zasnova zadnjega dela, ki ima nizke in bolj minimalistične luči. Pri Oplu napovedujejo bolj izrazite in vidne vodoravne in navpične oblikovalske linije, kar luči na tem konceptu že potrjujejo.

Koncept napoveduje tudi športne različice corse z oznako GSe. Kakšen bo pogon, ki ga bo mogoče v novi corsi dejansko voziti na cesti in ali bo ta v športni različici le električni, bomo videli v prihodnjih letih. Opel je bil tudi med prvimi, ki je uradno homologiral dirkalnik corsa rally5e za tekmovanja v reliju.

Opel corsa GSE vision gran turismo | Foto: Opel Foto: Opel

Opel corsa GSE vision gran turismo | Foto: Opel Foto: Opel Opel corsa GSE vision gran turismo | Foto: Opel Foto: Opel

IAA Munchen Opel corsa Opel
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.