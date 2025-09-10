Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Sreda,
10. 9. 2025,
9.33

Osveženo pred

4 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
IAA Munchen oblikovanje Audi BMW Mercedes-Benz Gorden Wagener

Sreda, 10. 9. 2025, 9.33

4 minute

IAA Munchen

"Kot da bi to zrisali leta 1995 ..." Šef Roberta Lešnika kritično do BMW in Audija. #foto

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Gorden Wagener Mercedes | Gorden Wagener je pred 30 leti delal pri Volkswagnu, zdaj pa je že dolgo vodja oblikovanja pri Mercedesu in s tem tudi neposredno nadrejeni vodji zunanjega oblikovanja, Slovencu Robertu Lešniku. | Foto Mercedes-Benz

Gorden Wagener je pred 30 leti delal pri Volkswagnu, zdaj pa je že dolgo vodja oblikovanja pri Mercedesu in s tem tudi neposredno nadrejeni vodji zunanjega oblikovanja, Slovencu Robertu Lešniku.

Foto: Mercedes-Benz

Vsi trije nemški premijski proizvajalci so se na razstavi IAA v Munchnu predstavili z novimi avtomobili, ki prinašajo tudi nove oblikovalske oprijema. Mercedesov direktor oblikovanja se je obregnil ob zasnovo ključnih novosti pri BMW in Audiju.

Mercedes GLC EQ
Avtomoto Kako vam je všeč? Nova zadek in začetek za Mercedes. #foto

Gorden Wagener je v Münchnu komentiral predstavljene novosti s strani Mercedesa in Audija. V pogovoru za britanski Top Gear je bil Wagener precej kritičen, čeprav je prav njegov Mercedes v notranjosti predstavil skoraj meter dolg zaslon na dotik.

Notranjost novega mercedesa GLC EQ. | Foto: Mercedes-Benz Notranjost novega mercedesa GLC EQ. Foto: Mercedes-Benz

Wagener: Veliki zasloni na dotik so nujni ...

Wagener je namreč mnenja, da bi lahko novi panoramski "zaslon" pri BMW iDrive motil voznika. To sicer ni zaslon, temveč projekcija informacij v ozkem pasu na spodnjem delu vetrobranskega stekla. Razprostira se prek celotne širine. Temu pasu so dodali še klasičen sredinski zaslon na dotik. Wagener je mnenja, da je panoramski prikaz preveč oddaljen in bo voznik težje razbral informacije, obenem pa ta prikaz nima funkcije dotika. 

Še bolj oster je bil do veliko bolj minimalistične zasnove pri Audijevem konceptu športnega avtomobila (zmes nekdanjih modelov TT in R8). Notranjost je zelo prečiščena, v Ingolstadtu so si zamislili celo poklopljiv sredinski zaslon – ta z velikostjo dobrih deset palcev prav tako sodi med manjše, kar pa je vsaj glede na športno naravo koncepta tudi smiselno. 

"Videti je, kot bi ga oblikovali leta 1995," je Wagener dejal za Top Gear in pri tem poudaril, da so veliki zasloni v notranjosti modernih velikoserijskih vozil postali nujni. 

Notranjost Audijevega concept C in BMW iX3:

Audi concept C bo postal serijski leta 2027. | Foto: Audi Audi concept C bo postal serijski leta 2027. Foto: Audi

Audi concept C
Avtomoto Večerno razkritje: nove oblike za Audi, ki želi identiteto in izstopati - je smer prava? #foto

BMW iX3 prinaša novo zasnovo notranjosti za bavarsko znamko. | Foto: BMW BMW iX3 prinaša novo zasnovo notranjosti za bavarsko znamko. Foto: BMW

BMW iX3
Avtomoto Konec čakanja: to je nov začetek in nova prihodnost za BMW #foto
IAA Munchen oblikovanje Audi BMW Mercedes-Benz Gorden Wagener
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.