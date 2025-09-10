"Kot da bi to zrisali leta 1995 ..." Šef Roberta Lešnika kritično do BMW in Audija. #foto

Vsi trije nemški premijski proizvajalci so se na razstavi IAA v Munchnu predstavili z novimi avtomobili, ki prinašajo tudi nove oblikovalske oprijema. Mercedesov direktor oblikovanja se je obregnil ob zasnovo ključnih novosti pri BMW in Audiju.

Gorden Wagener je v Münchnu komentiral predstavljene novosti s strani Mercedesa in Audija. V pogovoru za britanski Top Gear je bil Wagener precej kritičen, čeprav je prav njegov Mercedes v notranjosti predstavil skoraj meter dolg zaslon na dotik.

Notranjost novega mercedesa GLC EQ. Foto: Mercedes-Benz

Wagener: Veliki zasloni na dotik so nujni ...

Wagener je namreč mnenja, da bi lahko novi panoramski "zaslon" pri BMW iDrive motil voznika. To sicer ni zaslon, temveč projekcija informacij v ozkem pasu na spodnjem delu vetrobranskega stekla. Razprostira se prek celotne širine. Temu pasu so dodali še klasičen sredinski zaslon na dotik. Wagener je mnenja, da je panoramski prikaz preveč oddaljen in bo voznik težje razbral informacije, obenem pa ta prikaz nima funkcije dotika.

Še bolj oster je bil do veliko bolj minimalistične zasnove pri Audijevem konceptu športnega avtomobila (zmes nekdanjih modelov TT in R8). Notranjost je zelo prečiščena, v Ingolstadtu so si zamislili celo poklopljiv sredinski zaslon – ta z velikostjo dobrih deset palcev prav tako sodi med manjše, kar pa je vsaj glede na športno naravo koncepta tudi smiselno.

"Videti je, kot bi ga oblikovali leta 1995," je Wagener dejal za Top Gear in pri tem poudaril, da so veliki zasloni v notranjosti modernih velikoserijskih vozil postali nujni.

Notranjost Audijevega concept C in BMW iX3:

Audi concept C bo postal serijski leta 2027. Foto: Audi

BMW iX3 prinaša novo zasnovo notranjosti za bavarsko znamko. Foto: BMW