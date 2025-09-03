Audi je na poznovečernem dogodku v Milanu razkril nov oblikovalski koncept, ki prinaša minimalistične in prečiščene linije, obenem pa napoveduje nov konkreten športni avtomobil. Ta bo električni, umestili pa bi ga lahko med nekdanji model TT in R8.

Audi je na večernem dogodku v Milanu razkril zanimiv oblikovalski koncept z dokaj preprostim imenom concept C, ki pa napoveduje tudi nov športni avtomobil iz Ingolstadta. Ta ne bo neposredni naslednik nobenega modela, vendarle pa v eno združuje nekdanji model TT in R8. Ko bo športni audi postal serijski, si bo tehnično platformo delil z novim električnim porsche boxsterjem.

Audi je lani prodal 1,7 milijona (predlani 1,8 milijona) novih avtomobilov, od tega 39 odstotkov v Evropi in 38 odstotkov na Kitajskem. Električnih avtomobilov je bilo 164 tisoč. Lanski zaslužek je znašal 3,9 milijarde, predlani pa 6,3 milijarde evrov. Donos od prodaje je lani v primerjavi z letom 2023 upadel z devet na šest odstotkov. Vse to potrjuje besede uprave, da se podjetje nahaja v zelo pomembnem trenutku.

Audi je koncept včeraj zvečer razkril v Milanu. Foto: Audi

Oblikovanje koncepta je vodil novi Audijev oblikovalec Massimo Frascella. Foto: Audi

To ni niti novi TT, niti novi R8

Pri Audiju so pred dvema letoma končali s proizvodnjo modela TT, nato pa kmalu na ceste poslali tudi zadnjega R8. Trenutno tako nimajo v ponudbi namenskega športnega avtomobila, nekatere modele pa medtem dobro prodajajo v športnih različicah RS.

Direktor Audija Gernot Döllner je v Milanu poudaril, da se avtomobil ne bo imenoval TT. Po njegovih besedah sodi med TT in R8, ime zanj pa bodo določili, ko se bo koncept približal serijski proizvodnji.

Minimalističen dizajn za krepitev identitete znamke

Koncept concept C je za Audi pomemben tudi zaradi vpeljave novega minimalističnega stila oblikovanja s poudarkom na prečiščenih linijah. Ta pristop je produkt novega glavnega oblikovalca Massima Frascelle, ki se je ekipi v Ingolstadtu pridružil lani.

Izrazit oblikovalski slog bo krepil identiteto znamke, kar bo v luči vse številčnejše (predvsem kitajske) konkurence po prepričanju Döllnerja v prihodnje eden ključnih stebrov znamke Audi. Podobno s celovitim pristopom, ki je prek visokih investicij “biti ali ne biti” usmerjen v prihodnost, razmišljajo tudi pri BMW in Mercedesu.

Massimo Frascella: Ko je leta 1998 prvi audi TT prispel k trgovcu v Torinu, sem si v službi vzel prost dan, da bi si ga lahko v miru ogledal. Tam sem ostal več ur, si vozilo ogledoval z vseh zornih kotov in tipal prav vse njegove površine. Zaposleni so verjetno mislili, da se mi je zmešalo. Ampak TT je bil zame že takrat več kot le avtomobil. Bil je sporočilo, da ti ni treba biti glasen, da bi te slišali. Ni treba pretiravati, da narediš vtis. Potrebuješ jasnost – in, kar je še pomembneje, pogum, da ji slediš.”

Koncept bo serijski postal čez dve leti

Po besedah Frascelle je koncept zelo blizu videza serijskega avtomobila, ki ga bodo izdelali leta 2027. Oblikovalsko delo Italijana pa se bo najprej videlo pri novi generaciji športnega terenca Q7.

Medtem ko se Audi pripravlja na vstop v formulo ena, razvijajo tudi že tudi klasične športne avtomobile. To bosta novi RS5 in RS6, prav tako naj bi že razvijali tretjo generacijo R8. Pri ostalih modelih bo za dober položaj na trgu pomemben novi električni A2 e-tron, ki bo nadomestil modela A1 in Q2. Prihajajo tudi električni A4, luksuzna električna limuzina dimenzij modela A8 in predvidoma tudi največji športni terenec Q9.

Foto: Audi Foto: Audi Foto: Audi Foto: Audi