Kateri so bili najbolj ikonični Mercedesovi avtomobili izpod rok oblikovalca Gordena Wagenerja in kakšna je njegova zapuščina pri najstarejši avtomobilski znamki?

Gorden Wagener. Foto: Mercedes-Benz Prošnja po odhodu vodje oblikovanja Gordena Wagenerja je bila udarna novica tako za Mercedes-Benz, kjer je 57-letni Nemec močno zaznamoval zadnji dve desetletji, kot tudi za celoten avtomobilski svet. Mercedes se je kot najstarejša avtomobilska znamka pod njegovim oblikovalskim vodstvom močno spremenil.

Gorden Wagener, ki nekoč ni bil dovolj dober za Volkswagen, se je Mercedes-Benzu oziroma koncernu Daimler AG pridružil leta 1997. Ko je nato leta 2008 prevzel oblikovalski oddelek in postal tudi nadrejeni slovenskemu oblikovalcu Robertu Lešniku, se je pri Mercedesu začel velik preobrat osebnosti znamke.

Nekaj najpomembnejših mercedesov pod vodstvom oblikovalca Gordena Wagenerja:

Mercedes-Benz CLS (C218, 2011–2018): evolucija "štirivratnega kupeja" – čistejše linije in začetek sodobnega Mercedesovega oblikovalskega jezika.

evolucija "štirivratnega kupeja" – čistejše linije in začetek sodobnega Mercedesovega oblikovalskega jezika. Mercedes-Benz S-Class (W222, 2013–2020): ena najpomembnejših limuzin znamke – eleganca, prestiž in tehnologija v zelo uravnoteženi obliki.

ena najpomembnejših limuzin znamke – eleganca, prestiž in tehnologija v zelo uravnoteženi obliki. Mercedes-Benz S-Class Coupe (C217): pogosto omenjen kot eden najlepših Mercedesov zadnjih desetletij.

pogosto omenjen kot eden najlepših Mercedesov zadnjih desetletij. Mercedes-AMG GT (2014–): prvi športnik AMG, razvit povsem samostojno – dolg pokrov motorja, kratki previsi, izrazita mišičnost.

prvi športnik AMG, razvit povsem samostojno – dolg pokrov motorja, kratki previsi, izrazita mišičnost. Mercedes-Benz G-Class (W463, prenova 2018): oblikovno zelo zvest izvirniku, a rahlo posodobljen.

oblikovno zelo zvest izvirniku, a rahlo posodobljen. Mercedes-Benz A-Class (W176, 2012–2018): prelomna generacija, ki je Mercedes naredila privlačen za mlajše kupce.

prelomna generacija, ki je Mercedes naredila privlačen za mlajše kupce. Mercedes-Benz C-Class (W205, 2014–2021): oblikovno kot "mini razred S") – prodajno zelo pomemben za znamko.

oblikovno kot "mini razred S") – prodajno zelo pomemben za znamko. Mercedes-Benz EQS (2021–): začetek električne dobe – drastičen dizajn, kjer ima aerodinamika absolutno prednost pred tradicijo.

začetek električne dobe – drastičen dizajn, kjer ima aerodinamika absolutno prednost pred tradicijo. Mercedes-Maybach S-Class (W222/W223): ekstrem luksuza, a še vedno prefinjen in ne pretirano kičast.

ekstrem luksuza, a še vedno prefinjen in ne pretirano kičast. Mercedes-Benz Vision AVTR (koncept): manifest Wagenerjeve filozofije "sensual purity" in pogleda v prihodnost.

Bruno Sacco ob svojem ikoničnem mercedesu. Foto: Mercedes-Benz

Bruno Sacco je bil pred Wagenerjem eden ključnih Mercedesovih oblikovalcev. Foto: Mercedes-Benz

Zanimiva je primerjava zapuščine Wagenerja z njegovim najpomembnejšim predhodnikom Brunom Saccom, ki je umrl lani v starosti 90 let. Sacco je Mercedesovo oblikovanje vodil med leti 1975 in 1999.

Razlika med Saccom in Wagenerjem bi bila težko večja. Sacco je zagovarjal tezo, da se morajo mercedesi jasno razlikovati. Že od daleč naj bi bilo vsakomur jasno, ali gleda razred C, E ali S.

Sacco je brezčasnost postavil pred trenutno modo in noben mercedes ni smel zasenčiti drugega. Gradil je kontinuiteto, red in avtoriteto. Njegovi avtomobili so izžarevali samozavest. Pod njim je mercedes postal avtomobilska institucija.

Wagenerjevih mercedesov niso le spoštovali, temveč so si jih želeli

Na drugi strani je Wagener znamko Mercedes močno pomladil in prodajno osvežil, a to je dosegel tudi na račun krčenja brezčasnosti modelov. Čustva je postavil pred racionalnost, vpeljal je drzne linije in dramatične silhuete.

Zanj ni bilo dovolj, da je mercedes užival spoštovanje, mora biti tudi zaželen. Za razliko od Sacca je avtomobile različnih razredov močno zbližal. Če je bil pri Saccu Mercedes institucija, je postal pri Wagenerju "lifestyle" znamka.

Saccov in Wagenerjev mercedes razred S

Dober primer razlike je razred S – na eni strani Saccov W126 in na drugi Wagenerjev W222 (223). Prvi je pravi državniški objekt na štirih kolesih, avtomobil za diplomate, državnike, direktorje in kanclerje.

Drugi je oblikovan kot luksuzna izkušnja, to je avtomobil za lastnika, ki sedi spredaj ali desno zadaj. V notranjosti je bil Saccov razred S strogo funkcionalen, Wagenerjev pa daje priložnost digitalni arhitekturi, del dizajna pa je postala tudi notranja osvetlitev.

Sacco in Wagener sta Mercedesove avtomobile oblikovala v povsem različnih obdobjih družbe in avtomobilskega sveta, zato je težko primerjati njuna izhodišča. Prav gotovo drži, da je Wagener s pristopom "sensual purity" močno pomladil in osvežil znamko. Eden njegovih mejnikov je bil razred S v izvedbi coupe. Z novo generacijo razreda A je k znamki privabil mnogo mlajše kupce, vstop v svet športnih avtomobilov pa je napovedal z izjemnim mercedesom AMG.

Mercedes nekoč in danes:

Foto: Mercedes-Benz

Foto: Gregor Pavšič